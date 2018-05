L'equip femení de l'escola Àngel Guimerà, campió del Campionat d'Espanya del Cruyff Court

El subcampió en categoria masculina va ser l’equip de l’escola Àngels Garriga

Actualitzada 23/05/2018 a les 09:34

L’equip femení de l’escola Àngel Guimerà del Vendrell es va proclamar campió del Campionat d’Espanya del Cruyff Court, celebrat el diumenge 20 de maig a Igualada. Per altra banda, l’equip masculí de l’escola Àngels Garriga del mateix municipi també va obtenir un bon resultat en el campionat, ja que va obtenir la plata.L'equip femení de l'escola Àngel Guimerà estava al grup B a la fase de classificació de quarts. Es va enfrontar al Vilanova, al qual va guanyar per 4-1, va empatar contra el Palència 0-0 i va guanyar a l'equip de A Coruña per a 2-1, quedant primeres de grup. A quarts, es van enfrontar a les jugadores del Mollerussa i les van guanyar 3-1. A semifinals es van enfrontar al Barcelona, amb qui van empatar a 0 i a la tanda de penals van guanyar 2-0, classificant-se per a la final contra el Igualada. La final va ser molt disputada, però gràcies a un gol de porteria a porteria de la Maura (1-0), l'equip femení de l'escola Àngel Guimerà es va proclamar campió nacional del torneig.Per altra banda, l’equip masculí del Vendrell estava al grup B per a la classificació de quarts de final. Es va enfrontar amb el Vilanova, el Palencia i A Coruña. Als dos primers els van guanyar 3-0 i 2-0 respectivament, mentre que el conjunt va perdre l’últim partit contra A Coruña 0-1. Van passar a quarts com a primers de grup i es van enfrontar a quarts amb l’equip del Mollerussa. Van guanyar-los 3-0 i a semifinals es van trobar amb l’equip del Puerto de Sta. Maria. També els van guanyar 3-1 i van arribar a la final contra A Coruña. L’equip de A Coruña es va avançar en el marcador i els vendrellencs no van poder remuntar el partit (0-1, de manera que van quedar subcampions d’Espanya.Entre els diferents premis i reconeixements, la Fundació Cruyff va fer el seu equip ideal masculí i femení. La nena escollida de l’equip vendrellenc va ser l’Ariadna Nin, mentre el nen escollit va ser en Nico P. Cal destacar que l’organització va donar el premi a la millor afició a la del Vendrell.