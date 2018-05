Dimitrievski, objecte de desig entre dos clubs de Primera Divisió

Betis i Espanyol han estat seguint el porter, que vol centrar-se en la permanència abans d’escoltar ofertes

Actualitzada 23/05/2018 a les 21:50

Primer, la salvació

En agendes portugueses

La temporada que està realitzant Stole Dimitrievski no ha passat desapercebuda en altres equips, que han posat els ulls en el porter del Gimnàstic de Tarragona per a reforçar les seves plantilles. El meta internacional amb Macedònia té molt de potencial i unes grans qualitats, fets que han cridat l’atenció de clubs que militen a la Primera Divisió del futbol espanyol.El Real Betis i el RCD Espanyol són les dues principals franquícies que han penjat el cartell de futurible a Dimitrievski. La història entre aquests dos conjunts està relacionada ja que, aquest estiu, canviaran cromos a la porteria. Pau López deixarà Barcelona per posar rumb a Sevilla. De fet, la renovació dels metes verd-i-blancs pot ser total a partir d’aquest juliol. Segons va avançar Radio Sevilla i va confirmar Estadio Deportivo, Dimitrievski agrada molt a la direcció esportiva bètica.El conjunt que entrena Quique Setién, que disputarà l’Europa League el curs vinent, està confeccionant una plantilla que combina joventut, projecció i experiència. En aquest sentit, el perfil del porter macedoni del Nàstic, de 24 anys, hi encaixa a la perfecció. El Betis, a més d’incorporar Pau López, es vol desfer d’Antonio Adán, porter titular que encara té un any més de contracte i amb el qual volen fer caixa.Segons ha pogut saber el Diari Més, però, l’equip amb el qual està més avançada una possible negociació és l’Espanyol. Igual que el Betis, el conjunt blanc-i-blau ha seguit de prop la temporada de Dimitrievski.L’entorn del jugador del Nàstic no confirma ni desmenteix el possible interès de Betis i Espanyol, assegurant que no hi ha hagut cap contacte oficial ni directe entre els representants de Dimitrievski i els clubs andalús i català. El mateix entorn del macedoni, però, assegura que encara no s’ha acabat la temporada i que ara només pensen en aconseguir la permanència. Un cop acabat el curs s’entrarà en la dinàmica de mercat, i serà llavors quan decidiran si escolten ofertes.Segons informen els mitjans andalusos que reconeixen l’interès del Betis, l’Sporting de Braga de Portugal també valora l’opció del macedoni. Dimitrievski agrada a Braga, conjunt que el curs vinent disputarà l’Europa League.El porter del Gimnàstic encara té contracte a Tarragona, si bé és un dels futbolistes que més interès ha despertat amb les seves actuacions. La voluntat de Dimitrievski acabarà decidint el seu futur.