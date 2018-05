Arzo tornarà a l'eix contra el Huesca

Es va lesionar en l’escalfament previ al duel al camp del Sevilla Atlético i va ser baixa contra la Cultural

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:28

Central indiscutible

Fali continua sent dubte

José Antonio Gordillo recupera efectius de cara al vital enfrontament d’aquest diumenge (20:30 hores) a l’Alcoraz davant el Huesca. El central César Arzo abandona la infermeria i s’incorpora al grup, així que estarà disponible per a viatjar a l’Aragó. D’aquesta manera, el futbolista grana podrà tornar a disputar un partit després de perdre’s els dos últims duels al camp del Sevilla Atlético i a casa contra la Cultural Leonesa.Arzo va patir un trencament fibril·lar de grau 1 a la porció anterior del soli de la seva cama dreta. Aquesta molèstia es va produir en l’escalfament previ al duel contra el Sevilla Atlético, ja sobre la gespa del camp de la ciutat esportiva de l’equip andalús. En aquell duel, el central havia de ser titular en un eix format per cinc defensors, una maniobra que pràcticament va acabar de sentenciar un Nano que va ser acomiadat després de la derrota en terres sevillanes. En els instants previs a l’inici, Arzo va notar una punxada a la cama, motiu que el va privar de participar en l’encontre. Més tard se li van realitzar les proves que van constatar la lesió al soli, que també el van apartar de la competició aquesta anterior jornada, en la golejada del Nàstic a la Cultural (5-3).Pleguezuelo va ser l’encarregat de substituir un Arzo que s’havia convertit en un fixe en els esquemes grana. El futbolista castellonenc va aterrar a Tarragona al mercat d’hivern, si bé es va perdre els primers duels de la segona volta a causa d’unes molèsties. Arzo va debutar en la vint-i-sisena jornada i, després d’un inici irregular a causa de molèsties i suplències, es va fer amb la titularitat indiscutible en la trenta-tresena cita del campionat.L’aposta per Arzo va desbancar un Daisuke Suzuki que en la primera meitat de campionat havia estat l’habitual parella de Xavi Molina a l’eix defensiu. Arzo, però, va aconseguir la regularitat i el to físic necessari per fer-se amb un lloc intocable a l’onze, recolzat per la seva experiència i llarga trajectòria al futbol.Així, Arzo ha estat titular en nou dels deu partits que ha disputat, sis de les quals de manera consecutiva. La lesió al camp del Sevilla Atlético el va privar d’una titularitat que, amb tota seguretat, es mantindrà en els dos partits que resten per disputar aquesta temporada, ja que Gordillo és conscient de la importància que suposa el central sobre la gespa.La recuperació de César Arzo per al duel contra el Huesca és la única que viu la infermeria grana aquesta setmana. A més de la baixa ja coneguda de Pol Valentín, que es perd el que resta de temporada, Fali continua sent dubte.El polivalent migcampista es podrà incorporar a la feina del grup avui, quan l’equip torni del dia lliure del qual va gaudir avui. Així, Fali avança en la seva recuperació, si bé encara no té l’alta mèdica i es continua posant en dubte la seva presència en aquesta jornada. Amb tot, sí que hauria d’estar disponible per acomiadar la temporada, contra el Rayo al Nou Estadi.Fali pateix una lesió al genoll que, a priori, l’hauria de privar de la competició unes quatre setmanes. El valencià, però, ha forçat la seva recuperació per poder jugar abans.