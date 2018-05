RTVE es bolca amb els XVIII Jocs Mediterranis de Tarragona

Els programes 'MasterChef', 'Torres en la cocina', 'España directo' i 'Saber vivir' emetran una programació especial

Actualitzada 22/05/2018 a les 16:49

Amplia cobertura

Programació a La 1

La 2, Clan i RNE també se sumen

Aquest dimarts s'ha presentat en el Museu d’Història de Tarragona Pretori Romà la cobertura de RTVE per als Jocs Mediterranis. El director de TVE, Eladio Jareño, ha subratllat el compromís de RTVE amb els Jocs implicant a tots els canals. Jareño ha detallat la cobertura de tots els canals de RTVE, especialment en Teledeporte i en els Serveis Informatius.Sobre l'operatiu ha explicat que implicarà a 160 persones i s'utilitzaran cinc unitats mòbils completes d'Alta Definició. «Serà un dispositiu molt similar al d'uns Jocs Olímpics perquè hi ha diferents seus i diferents localitzacions, la diferència és que a Tarragona farem la producció i la personalització del senyal».Aquest dimarts 22 de maig, a les 19:30 hores, Teledeporte emetrà un programa especial quan queda un mes per a l'inici dels Jocs Mediterranis. Presentat pels periodistes Xavi Díaz i David Figueira, inclourà reportatges sobre les seus i sobre la Vila dels esportistes amb una entrevista a Javier Villamayor, conseller comissionat dels Jocs Mediterranis. L'especial també oferirà un show cooking amb dos cuiners amb estrella Michelin i una simulació de Tarraco Viva. El programa emetrà entrevistes a diversos esportistes: l'entrenador de bàsquet Berni Álvarez, durant un passeig per les Orenetes; el exfutbolista Antonio Pinilla en el Nou Estadi de Tarragona; Xavier O’Callaghan al pavelló d'handbol i l'atleta llançadora de martell Berta Castells a l'estadi d'atletisme.Durant els Jocs Mediterranis, Teledeporte realitzarà una gran cobertura televisiva que començarà el dia 22 de juny amb la cerimònia d'inauguració en el Nou Estadi de la ciutat tarragonina i acabarà el dia 1 de juliol amb la cerimònia de clausura. Així mateix, retransmetrà en directe les finals de les disciplines més importants (natació, piragüisme, gimnàstica artística, karate, bàdminton, atletisme, bàsquet 3 x 3, vóley platja, waterpolo, handbol, futbol i voleibol).Cada dia, el canal emetrà un ampli resum de les proves esportives entre les 16 hores i les 22 presentades des de l'anell mediterrani per Xavi Díaz i David Figueira. Aquest espai inclourà entrevistes amb les grans estrelles de l'esport d'aquesta cita internacional que reunirà a uns 4.000 esportistes de 33 disciplines i de 26 països de l'arc mediterrani.A La 1, MasterChefCelebrity traslladarà a Tarragona als concursants al costat d'Eva González i el jurat format per Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz, per gravar una de les proves d'exteriors del programa. Els germans Torres, al capdavant de Torres en la cocina, també viatjaran a la ciutat catalana per gravar dos programes. A més, España directo, amb Roberto Leal, emetrà des de Tarragona del 25 al 29 de juny.A més, Saber vivir dedicarà una programació especial centrada en l'alimentació dels esportistes: dietes especials abans i durant la competició; i en la informació sobre el operatiu metge que envolta a un esdeveniment esportiu de tal magnitud.Els Servicios Informativos donaran una àmplia cobertura amb presència diària en els Telediarios, al Canal 24H i en L'Informatiu, amb entrades especials el dia de la inauguracióL'Informatiu, presentat per Marc Sala, es desplaçarà a Tarragona el 22 de juny, dia de la inauguració, per presentar el programa des d'allí i realitzarà connexions diàries per informar de les últimes novetats dels Jocs Mediterranis. També inclourà una peça diària de resum i avanç de les competicions.El concurs més veterà de la televisió, Saber y ganar, dedicarà les seves preguntes als Jocs Mediterranis. La 2 també emetrà, al llarg del mes de juny en diferents horaris, deu càpsules de cinc minuts, centrades a la ciutat i els Jocs.Així mateix, s'emetran els documentals centrats en Tarraco i un sobre el futbol femení que explica com es van originar els Jocs Olímpics.La sèrie Lunnis de Leyenda se centra en els Jocs Mediterranis de Tarragona amb el capítol Lucio Minicio, campió olímpic, on participa Tarracus, la mascota dels Jocs. El canal infantil Clan emetrà diversos clips promocionals que han gravat Els Lunnis amb la mascota dels jocs, Tarracus.RNE dedicarà també una àmplia cobertura a aquesta important cita esportiva als programes Tablero deportivo; Radio Gaceta de los deportes i Vestuario. Ràdio 4 informarà dels Jocs a l'informatiu del matí de dilluns a divendres i en el matinal del cap de setmana.