Exhaurides les entrades pel Huesca - Nàstic de diumenge

Des de primera hora del matí hi havia una cua formada al club per adquirir-les

Actualitzada 22/05/2018 a les 11:48

Els aficionats grana han complert i a mig matí a les oficines del Nàstic ja s'havien exhaurit les 140 entrades disponibles per assistir al partit Huesca - Nàstic d'aquest diumenge, on l'equip es juga bona part de les aspiracions de mantenir la categoria.Al voltant de les 06.30h ja hi havia formada una cua per poder accedir a les instal·lacions del club. Sobre les 11.30h, amb la gent que encara es mantenia a la cua, el club ja donava per venudes totes les localitats.