Els duels directes decidiran

Albacete-Barça B i Almería-Alcorcón, partits calents en una jornada en la qual el Nàstic visitarà Osca i el Córdoba jugarà a Reus

Actualitzada 21/05/2018 a les 19:09

Contra l’Oviedo

Una jornada més, tres punts més al sac, però el Gimnàstic de Tarragona continua molt a prop de la zona de descens a Segona Divisió B. La gran victòria assolida contra la Cultural y Deportiva Leonesa aquest dissabte (5-3) no va acabar servint per a allunyar al conjunt tarragoní de la zona baixa d de la taula classificatòria. De fet, l’equip que ara entrena José Antonio Gordillo continua a un punt de l’infern, que continua marcant un Córdoba que ha ressuscitat de forma sorprenent i que està en condicions d’acabar salvant-se.La situació dels equips que es juguen el descens és la següent: l’Alcorcón, 14è, suma 48 punts; L’Albacete, 15è, 47; L’Almería, 16è, 46, els mateixos que el mateix Nàstic, que és dissetè. La Cultural y Deportiva Leonesa en té 45 i, en descens, apareixen Córdoba (45) i Barcelona B (43).Aquest diumenge al vespre (tots els partits juguen a dos quarts de nou) es disputaran un Albacete-Barcelona B i també un Almería-Alcorcón. Si algun d’aquests quatre equips perd, quedaria molt tocat de cara al tram final del campionat de Lliga. Els manxecs, que semblaven salvats no fa gaire, s’han acostat a dos punts de l’infern, mentre que el filial blaugrana, que semblava sentenciat, ha despertat amb l’arribada de García Pimienta a la banqueta i s’ha col·locat a dos punts de la salvació. Per la seva banda, l’Almería, que porta tota la temporada a la part baixa, sembla que també se la jugarà fins el final contra un Alcorcón que, a tres punts del descens, a priori, és l’equip que ho té millor per continuar a Segona A.La resta d’equips implicats a la zona baixa són els que volen aprofitar aquests dos duels directes per escapar de les brases i poder salvar-se o, com a mínim, fer un gran pas cap a la permanència. Un d’aquests equips és un Nàstic que tindrà la complicada missió de buscar els tres punts a l’Alcoraz, contra el Huesca. El triomf podria assegurar la salvació sempre que dos dels tres equips que hi ha immediatament per sota dels tarragonins a la taula no guanyessin. Seria una carambola complicada, però possible. De totes maneres, guanyar significaria pel Nàstic fer un pas de gegant cap a l’objectiu, ja que en l’última jornada visita el Nou Estadi un Rayo Vallecano que té moltes possibilitats d’arribar a Tarragona ascendit.Tampoc ho tindrà gens fàcil la Cultural y Deportiva Leonesa, rival del Nàstic el passat dissabte. Els de De la Barrera rebran la visita d’un Oviedo que se la juga per la part alta de la taula classificatòria, ja que és només a un punt de la promoció d’ascens a Primera Divisió.Mentrestant, el Córdoba, l’equip que vol obrar el miracle de salvar-se després d’estar completament desahuciat, visitarà l’Estadi Municipal de Reus per enfrontar-se a un CF Reus que no s’hi juga res.