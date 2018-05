El Club de Tir amb Arc de Constantí guanya l'or i la plata al Gran Premi d'Espanya

Maria Pitarch i Èlia Canales van ser les grans triomfadores

Actualitzada 22/05/2018 a les 17:53

El Club de Tir amb Arc Constantí ha brillat amb llum pròpia aquest cap de setmana al Gran Premi d'Espanya de Tir amb Arc realitzat a Lleida. En aquesta competició de màxim nivell estatal, la participació ha estat exclusivament en categoria absoluta.El club ha estat representat per les juniors Maria Pitarch, que va ser quarta en la World Cup de Nimes i segona en el round del campionat d'Espanya, per Laura Pullès, plata del Campionat de Catalunya, i per la cadet Èlia Canales, tricampiona d'Espanya i tercera a la World cup de Nimes.Pitarch va aconseguir batre el rècord de Catalunya amb 322 punts sobre un màxim de 360 ​​tirant a la diana a 70 metres. En acabar el round, Maria Pitarch es va posicionar la primera al classificatori, Èlia Canales en sisena posició i Laura Pullès la dotzena.El diumenge van començar les eliminatòries pel sistema de sets. Maria Pitarch va començar guanyant i va acabar imposant-se per 7-3, aconseguint el passi a la gran final.Per la seva banda, Èlia Canales va començar guanyant la balear i companya de la selecció nacional cadet, Natalia García, per 6-2, passant a disputar una eliminatòria molt complicada contra la que va ser la nostra representant a les olimpíades, Adriana Martín. Canales va passar a semifinals i va aconseguir el triomf contra la valenciana Laura Warmuz, a la qual va guanyar per 6-2, aconseguint així la classificació per a la gran final, en que s’enfrontaria a la seva companya de club i d'entrenaments, Maria Pitarch.La gran final va acabar amb unes puntuacions molt altes, justificant perquè són les candidates a representar-nos en el campionat d'Europa, i en el cas d’Èlia Canales als JJOO de la Joventut que es faran a Argentina. Al final, després d'un ajustat 4-4 Maria Pitarch va decantar l'eliminatòria al seu favor amb un 29 sobre 30 punts, guanyant així la medalla d'or.