Sergi Roberto respon a la no convocatòria de Lopetegui

Ha publicat una fotografia d'un vaixell, on celebra el comiat de solter

Actualitzada 21/05/2018 a les 19:26

Sergi Roberto no anirà al Mundial de Rússia. Tot i ser un dels millors futbolistes del territori nacional, de ser titular indiscutible al Barça i de comptar amb una polivalència que molts entrenadors envegen, el reusenc no assistirà a la cita mundialista per decisió de Julen Lopetegui, seleccionador nacional.Lopetegui ha ofert la llista de 23 convocats, on no hi apareixia el mateix Roberto i, tot seguit, el futbolista del Barça ha contestat a Twitter amb una fotografia d'un vaixell en la qual està de comiat de solter.Amb aquesta fotografia, el reusenc deixa clar que tindrà unes vacances llargues i que podrà gaudir de l'estiu descansant més del que esperava.També ha lamentat, d'una forma diferent, la seva absència el central de Sant Jaume dels Domenys Marc Bartra. El futbolista del Betis, que tampoc ha entrat en els plans de Lopetegui, ha agraït a Twitter «tots els missatges i mostres de suport que he rebut en un dia tan difícil per a mi». Ha «desitjat sort» als seus companys de selecció.