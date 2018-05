Segons edició del memorial Jesús Sanjosé al pavelló del Serrallo

En record d'un dels fundadors del CBT, que també va estar vinculat al CB Valls

Actualitzada 21/05/2018 a les 16:58

El pavelló del Serrallo serà l'escenari, aquest dimarts, 22 de maig, del 2n Memorial Jesús Sanjosé, en record al que va ser un dels referents del bàsquet a la ciutat.Els actes començaran a les 19 h amb el clínic 'Bases tàctiques ofensives en equips de formació' que oferirà l'entrenador Jota Cuspinera. Cuspinera té una llarga experiència a l'ACB com a primer tècnic de Fuenlabrada o Saragossa, a més haver estat ajudant a equips com el Madrid, Baskonia, Estudiantes o la selecció espanyola absoluta, entre d'altres.A partir de les 21 h el mateix pavelló acollirà un partit entre exjugadores del Club Bàsquet Tarragona i el Club Bàsquet Valls, dos equips als quals Sanjosé havia estat vinculat.Les activitats estan organitzades conjuntament pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Bàsquet i el Club Bàsquet Tarragona.Jesús Sanjosé va ser l'any 1978 un dels fundadors del Club Bàsquet Tarragona, el qual va dirigir en diferents etapes fins a principis dels anys 90. Posteriorment també es va asseure a les banquetes de clubs com el Valls i el Reus Deportiu. Sanjosé va alternar la seva feina a com a entrenador amb la tasca com a cap d'administració del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.