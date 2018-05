La intranscendència trenca la ratxa

La derrota a Granada acaba amb una dinàmica d’11 punts en cinc partits, la millor d’aquest curs

Actualitzada 20/05/2018 a les 18:26

L’invicte i els 55 punts

No jugar-se res té punts a favor i d’altres en contra. Tenir l’objectiu principal assolit permet als clubs tranquil·litzar-se, afrontar les darreres dates sense la pressió ni els nervis d’haver de fer la feina a darrera hora, quan les presses i la necessitat no sempre comporten el resultat esperat. La tranquil·litat, però, no pot convertir-se en relaxació. El futbol viu molt de les sensacions i, tot i haver aconseguit la permanència, tancar el curs amb mal gust de boca pels resultats o la imatge donada poden acabar pesant molt.El CF Reus va constatar, a Granada, ser un equip que no es juga res. Si bé és cert que la plantilla i el cos tècnic es marquen petits objectius a complir, el fet de saber que el curs vinent continuaran a Segona suposa baixar una marxa. El conjunt andalús, tot i que remotes, mantenia les esperances i la lluita per ser al playoff, i els seus futbolistes van afrontar el duel amb més necessitat que els roig-i-negres. Un fet del tot comprensible i respectable donant una ullada a la classificació. La derrota dels reusencs va ser intranscendent, però va posar fi a la millor dinàmica de l’equip aquest curs, un dels petits objectius que el conjunt podia lluitar fins el final de curs.Granada va trencar la ratxa de cinc partits consecutius sense perdre. Tres victòries (Cádiz, Albacete i Barça B) i dos empats (Zaragoza i Tenerife) que havien suposat 11 dels 15 punts possibles; cinc gols a favor per dos en contra, amb l’afegit d’haver encadenat dues victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada.Aquesta dinàmica superava la que el CF Reus va encadenar entre el setembre i l’octubre, quan va sumar sis jornades sense perdre amb quatre empats i dues úniques victòries per sumar 10 dels 18 punts que havien estat en joc. Aquesta ratxa va suposar un partit més i un punt menys respecte la que es va trencar dissabte al Nuevo Los Cármenes.El principal objectiu marcat pel CF Reus en les ja dues jornades que queden és el de superar els 55 punts del curs passat. Els del Baix Camp n’acumulen 52, així que necessiten sumar, com a mínim, una victòria en les dues properes dates si volen igualar-lo, fet que no compliria la meta de superar aquesta barrera.Els homes de Garai no han de buscar excuses per a motivar-se el proper cap de setmana. L’Estadi Municipal viurà l’últim duel del curs contra el Córdoba. L’orgull i les ganes d’enterrar el 5-0 encaixat en la primera volta haurien de ser motiu suficient, més enllà de l’ambició i les ganes de poder acomiadar-se de l’afició amb una victòria i millorant les sensacions donades a Granada perquè el regust de la temporada sigui encara millor.El segon objectiu és el d’allargar l’invicte a l’Estadi i poder-lo deixar en 9 partits sense conèixer la derrota. Així, es convertiria en el tercer equip de la categoria amb menys enfrontaments perduts al seu estadi, empatat amb el Tenerife. Només Huesca i Cádiz, amb un, haurien deixat escapar els tres punts en menys ocasions.