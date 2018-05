Ja es coneixen els horaris de l'última jornada de Segona A

Horaris unificats per a acabar el campionat

Actualitzada 21/05/2018 a les 17:15

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha oficialitzat aquest dilluns els horaris de la 42a i última jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A.Com va passar en la penúltima jornada, la 41a, els duels es disputaran en horari unificat. Tots els duels, a excepció del Lorca-Sevilla Atlético, que es jugarà divendres a les 21 hores, es disputaran el dissabte dia 2 de juny a les 20.30 hores.Serà, amb gairebé total seguretat, un duel decisiu pel Nàstic, que rebrà la visita del Rayo Vallecano al Nou Estadi. Els tarragonins, després d'una temporada per a oblidar, estan obligats a realitzar un final de campanya pràcticament immaculat per a assegurar-se la salvació.Per la seva banda, el CF Reus, sense res en joc, visitarà a l'Alcorcón a la mateixa hora que la resta de partits. Els madrilenys continuen en la seva particular lluita per a intentar una salvació que el Reus ja va aconseguir fa setmanes.