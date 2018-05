El Nou Estadi torna a veure cinc gols del seu equip més de cinc anys després

L’últim precedent era un 5-1 contra el Villarreal B en el curs 2012/2013, mentre que el darrer 5-3 datava del 1950/1951

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:58

El resultat més repetit

Vuit gols dos anys després

La bogeria es va apoderar del Nou Estadi aquest dissabte. El resultat al descans, un 0-2 favorable a la Cultural Leonesa, no convidaven gens a imaginar que l’alegria inundaria les grades del feu grana amb el xiulet final. Mitja hora frenètica, però, ho va canviar tot. Álvaro Vázquez i Manu Barreiro van obrir el camí per a que Uche i Dumitru el deixessin pràcticament sentenciat. Quaranta-cinc minuts després, les cares llargues, les mirades carregades de retrets i la vergonya van desaparèixer per donar pas a les rialles, els crits i la felicitat. El 5-3 amb el qual concloïa el duel retrobava el Nàstic amb la victòria i els gols cinc partits després.L’estadi del Gimnàstic de Tarragona gairebé s’ensorra veient els cinc gols que els seus van aconseguir anotar en tan sols una meitat. Una «maneta», com s’anomena futbolísticament a un resultat favorable de cinc dianes, no es veia cada dia. De fet, des de la temporada 2012/2013 que els aficionats grana no podien celebrar cinc gols dels seus al Nou Estadi.El 10 de febrer del 2013, el Villarreal B visitava el feu nastiquer en la jornada 26 del campionat de Segona Divisió B. Al quart d’hora, l’actual roig-i-negre Juan Cámara va posar per davant el conjunt castellonenc. Deu minuts després, Jesús Perera feia l’empat i, abans del descans, Aarón Bueno capgirava el marcador des del punt de penal. A la segona meitat, el segon gol en el compte personal de Perera i un doblet del també actual jugador del CF Reus David Haro situaven el 5-1 definitiu que suposava l’última vegada que el Nàstic feia cinc gols davant la seva afició.Per recuperar el darrer partit de Segona Divisió amb cinc gols del Nàstic al seu feu cal remuntar-se al curs 2011/2012, quan va superar el Sabadell per 5-0.D’entre tots els resultats possibles que el Nàstic ha sumat al llarg de la seva història anotant cinc gols, el 5-1 és el que s’ha donat en més ocasions, un total d’onze. El segueixen el 5-0, que els grana han aconseguit en sis ocasions, mentre que el 5-2 i el 5-3 s’havien produït, abans del duel d’aquest dissabte, en dues ocasions cadascun.Per presenciar el darrer 5-3 que el Nàstic havia sumat davant la seva afició cal remuntar-se fins la temporada 1950/1951, quan els grana van superar, amb aquest resultat, el Barakaldo.El Nou Estadi va haver d’esperar prop de tres temporades per veure com el seu equip acabava un enfrontament amb cinc gols a favor. El 21 de gener de 1975, tres anys després de la inauguració de l’actual feu nastiquer, els de Tarragona va endossar un 5-0 al Lugo en un duel corresponent a la Tercera Ronda de la Copa.La darrera vegada que l’afició grana va presenciar un duel, a casa, amb vuit gols combinats entre els dos conjunts, es va produir la temporada 2015/2016, quan el Córdoba va aconseguir un empat a quatre en la seva visita a Tarragona.El Nàstic, amb tot, ja havia anotat cinc gols en un enfrontament aquesta mateixa temporada. Va ser, però, a domicili, quan va aconseguir doblegar el Córdoba per 1-5 en el duel de la primera volta. En aquella ocasió, Uche i Barreiro, amb un doblet, i Sergio Tejera, van ser els autors de les dianes.