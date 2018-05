El Nàstic demana una marea grana a Osca

L'entitat tarragonina posarà demà a la venda les 150 entrades que els ha facilitat el club aragonès

Actualitzada 21/05/2018 a les 13:24

El Gimnàstic de Tarragona necesita a la seva afició més que mai. Tal com va demostrar aquest dissabte acudint en massa per rebre a la Cultural Leonesa, el soci i aficionat grana és vital per a les aspiracions de permanència d'un equip que sap que haurà de lluitar fins el final i haurà de fer-ho amb tot.Aquest diumenge (20.30 hores), els tarragonins tindran la complicada missió d'intentar derrotar al Huesca, un equip que aspira a l'ascens directe a Primera Divisió i que no posarà les coses fàcils al Nàstic.Els aragonesos han posat 200 entrades a disposició del club tarragoní. 150 les podran adquirir els socis i les 50 restants són per a compromisos diversos. Donada l’alta demanda que es preveu, cada soci podrà retirar-ne un màxim de dues fins exhaurir les entrades disponibles. A l’hora d’adquirir les localitats s’haurà de portar el carnet de soci i el DNI, ja que la compra ha de ser presencial. No es podran recollir les entrades en nom d’un altre soci.El preu de l’entrada és de 15 euros i inclou la possibilitat de fer també el desplaçament en bus sense cost addicional, ja que el viatge està subvencionat pel club. En el moment de fer la recollida, els socis poden fer també la reserva de la plaça de bus.La sortida serà el mateix diumenge a les 15.45 hores des de la plaça Imperial Tarraco i a les 16 hores des del Nou Estadi. La tornada es farà un cop acabat el partit.L’horari de les oficines és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores.