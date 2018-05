El Huesca, pròxim rival del Nàstic, aconsegueix l'ascens directe a Primera

L'equip grana, situat a un punt de la zona de descens, s'enfrontarà a un equip que ja no es juga res

Actualitzada 21/05/2018 a les 23:58

La Sociedad Deportiva Huesca ha fet història aquest dilluns en aconseguir per primera vegada ascendir a Primera Divisió, a falta de dues jornades per al final de la Lliga, en vèncer a domicili el Lugo (0-2).El Huesca és l'equip revelació de la Lliga 1/2/3, amb Joan Francesc Ferrer 'Rubi' com a entrenador, encara que en la passada campanya, amb Juan Antonio Albacete 'Anquela', ja va jugar la fase d'ascens i va avisar del seu potencial, però va ser eliminat pel Getafe.En aquest curs, amb un equip reforçat gràcies a l'augment del pressupost destinat a la plantilla, ha aconseguit assolir la Primera Divisió.Molt pocs pensaven al principi de la present temporada que podria aconseguir l'ascens directe, per la qual cosa ha generat admiració a la ciutat d'Osca, una ciutat de 52.000 habitants amb un estadi, El Alcoraz, amb cabuda tan sols per a 5.300 espectadors, dels quals 4.900 són abonats.L'equip aragonès és el pròxim rival del Nàstic, que acudirà a el Alcoraz situat a un punt de la zona de descens. L'equip grana que ara entrena Gordillo tindrà al davant a un equip que ja no es juga res. Aquesta circumstància hauria de resultar, a priori, favorable als interessos tarragonins. Amb tot, hi ha precedents que no conviden a l'optimisme. Així, per exemple, el Sevilla Atlético, que tampoc no es jugava res perquè havia consumat el seu descens, va resultar un malson pels grana, que van acabar perdent els tres punts.