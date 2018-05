El filial del Salou de Futbol Sala puja a Tercera Divisió

Els salouencs han finalitzat la lliga en segona posició fet que els permet ascendir de categoria

Actualitzada 20/05/2018 a les 16:42

El filial del Salou de Futbol Sala ha aconseguit pujar a Tercera Divisió després de guanyar avui per sis gols a dos contra el Catllar i finalitzar la lliga en segona plaça gràcies a aquesta victòria. Els salouencs necessitaven sumar més punts que el Torredembarra, que ocupava la tercera posició, només un punt per sota del Salou.El Salou jugava contra el Catllar, equip que ha finalitzat la lliga en quarta posició i que avui també es jugava un possible ascens tot i que el seu era més complicar. El Catllar havia de guanyar i esperar que el Torredembarra perdés el seu partit. El Salou no ha deixat cap opció al Catllar i s’ha imposat per sis gols a dos. Per la seva banda, el Torredembarra també ha guanyat el partit, en aquest cas contra els campions de la Divisió d’Honor Catalana, l’Amposta, per quatre gols a cinc.Així doncs, el Salou ha aconseguit finalitzar la lliga en segona posició, un punt per sobre del Torredembarra, que s’ha quedat a les portes de l’ascens. Els jugadors del Salou han sortit al municipi per celebrar l’ascens a Tercera Catalana i s’han banyat a la font de la via Roma de Salou.