Hortelano torna a la competició i bat la seva marca personal en 400 metres

Ha competit en el X Míting de Santa Cruz de Tenerife

Actualitzada 19/05/2018 a les 22:50

El velocista espanyol Bruno Hortelano ha reaparegut en una competició, després de l'accident de trànsit que va patir fa vint mesos, amb una victòria en el X Míting de Santa Cruz de Tenerife, signant, a més, el seu rècord personal en els 400 metres llisos.El plusmarquista espanyol en 200 i 100 metres va córrer la seva primera carrera després del greu accident, en el seu «retorn després d'un camí molt difícil, en el qual no era cert al cent per cent que podia tornar a córrer».En conèixer que havia parat el cronòmetre en 45.96, la seva millor marca personal (era de 46.22), Bruno Hortolà, emocionat, va assegurar que havia «tornat, estic per quedar-me i superar-me», va dir.L'atleta espanyol, campió d'Europa en 2016 en 200 metres, va comentar que aquest dissabte va poder tornar a sentir-se com és i com es vol veure, un «atleta fort i capaç de creuar metes novament».«Si un cau, es pot tornar a aixecar, hi ha hagut molts obstacles en el camí que hem anat superant», va ressaltar just després de la carrera.