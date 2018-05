Gordillo: «Els jugadors s'han deixat l'ànima»

El tècnic s’ha estrenat amb victòria a la banqueta grana, en un partit on han aconseguit remuntar un partit i anotar un gol de jugada d’estratègia, dos aspectes que no havia aconseguit encara

Actualitzada 19/05/2018 a les 18:49

José Antonio Gordillo s’ha mostrat content després que el seu equip hagi aconseguit guanyar el «primer partit d’aquesta lliga de tres encontres». Gordillo ha comentat que l’equip ha sortit massa «nerviós i imprecís». «No escollíem bé la jugada, era un voler i no poder. Havíem tingut alguna ocasió i no l’arribàvem a transformar i ells, a les primeres de canvi, ens han marcat dos gols», ha afegit el tècnic.Gordillo tenia clar que la clau passava per marcar un gol abans del minut 15 de la segona meitat i així ha estat. «A la meitat hem fet un canvi, hem parlat de sortir forts i marcar un gol aviat per enganxar a l’afició i ha sortit bé», ha argumentat. A més, el tècnic ha confessat que des del minut 40 s’ha posat a pensar en què dir als jugadors per aixecar la moral: «La situació era difícil. Em preocupava l’estat mental, sé que aquí hi ha nivell per treure això endavant i era qüestió de canviar la mentalitat. Els nois s’han tret la motxilla amb el primer gol i tota la resta ha estat qüestió de fer el futbol que ells saben fer. Amb el gol i l’ajuda de l’afició tot ha anat més fluït», ha confessat el tècnic grana.L’entrenador grana ha començat la segona part donant entrada a Uche al lloc de Maikel, un canvi que ha funcionat a la perfecció. «Ha sortit bé, però no pel fet de qui ha entrat sinó perquè hem passat a jugar amb quatre davanters. El canvi ha estat molt ofensiu i per sort ha sortit bé», ha comentat. Precisament, Uche ha estat qui ha anotat el tercer gol, amb una jugada d’estratègia que recorda al gol que va anotar el mateix Gordillo al 2001 contra el Zamora. «El Nàstic és el pitjor equip, juntament amb l’Alcorcón, a pilota aturada. Jo crec que l’estratègia és una part fonamental del futbol i més en aquesta lliga i tenia clar que l’havíem de treballar. Avui ens ha sortit bé», ha explicat el tècnic.Gordillo no ha perdut l’ocasió per felicitar tant als jugadors com a l’afició: «Els jugadors s’han deixat l’ànima, s’han buidat sobre el camp. Ja en els últims minuts tres d’ells m’han vingut a demanar el canvi perquè estaven exhausts«, ha afegit sobre els jugadors. A l’afició l’ha felicitat en diverses ocasions i ha reconegut que «han estat una peça clau en la victòria».