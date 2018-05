El Nàstic obra el miracle

Els de Gordillo remunten un 0-2 advers i acaben guanyant 5-3, per agafar-se amb tot a la Segona A

Canvi Radical

Les dedicatòries a Viqueira

Increïble el que ha succeït aquest dissabte a la tarda al Nou Estadi. El Gimnàstic de Tarragona es veia a Segona B al descans. Aficionats, i alguns no aficionats, pensaven que jugar-se-la a Osca i a casa contra el Rayo era massa arriscat, ja que donaven per perdut un duel que es va posar 0-2 als disset minuts de joc.Però va aparèixer aquell Nàstic que, exactament un any abans, va derrotar al Girona, 3-1, a Tarragona, amb remuntada inclosa. No van ser tants gols, però va ser una situació similar: desastre a la primera meitat, i miracle a la segona.José Antonio Gordillo s’estrenava com a entrenador del Nàstic. El tècnic, arribat aquest dilluns com a urgència després de la destitució de Nano ha apostat per un onze ultra ofensiu, sense centrecampista de contenció, una situació que va pagar molt cara.Tant el 0-1 com el 0-2 de la Cultural bé es podrien haver evitat amb un migcampista que realitzés aquesta funció. Però no, Tejera i Javi Márquez van ser els dos escollits, dos migcampistes de clara vocació ofensiva i, a més, tots dos esquerrans. Sí que és una alineació molt bonica de cara a l’afició, però el partit no ha anat, segurament, com Gordillo l’havia dibuixat.Jean Luc i Maikel Mesa a les bandes i Álvaro i Manu Barreiro a dalt completaven un equip (amb Dimitrievski en porteria i Kakabadze, Molina, Pleguezuelo i Abrahám en defensa), sobre el paper, amb molta pólvora.Tot hauria canviat si l’ocasió de Barreiro, als 40 segons de partit, hagués arribat a bon port, però el gallec va perdonar el que hauria estat el primer gol del partit després de no poder connectar una gran deixada, de cap, de Maikel Mesa, que l’habilitava a l’àrea petita.Això que qui perdona ho acaba pagant ho va aprendre el Nàstic, i a marxes forçades. En la primera ocasió dels visitants, als set minuts de joc, Martínez ha emmudit un Nou Estadi que, per cert, presentava una gran imatge. Ha recollit una esfèrica a tres quarts i, en avançar uns metres ha provat sort, rebotant la pilota en Xavi Molina, amb la mala sort, pel Nàstic, que, a la segona, Martínez ha marcat.Però la cosa no s’ha quedat així. Si als set minuts els visitants s’han avançat, deu minuts més tard han tornat a veure porteria. Ha estat en una greu errada de la banda dreta del Nàstic, que ha permès que Iza fes el que volgués pel carril esquerre i la passés a Buendia, qui només ha hagut de rematar, creuat i a plaer.Els jugadors del Nàstic han entrat en pànic, i s’han apagat durant uns minuts, en els quals la Cultural ha buscat el tercer, moment en el qual han reaccionat els tarragonins, amb un xut de Tejera en el 34’, i dos remats de cap, un de Mesa en el 39’ i un altre del mateix Tejera. Totes tres han acabat desviades.Però el Nàstic 2.0 va sortir a escena en el segon acte. Com un remolí, els de Gordillo van assetjar sense descans la meta defensada per un Palatsí que, segurament, recordarà el dia d’avui com a un dels més negres de la seva carrera esportiva.Gordillo ha apostat per donar entrada a Uche al descans per Maikel Mesa, i això ha ajudat, en gran part, a canviar el signe del partit. Manu Barreiro, ansiós per marcar durant tot el partit, ha tingut el primer en el 49’ amb una rematada de tisora que ha sortit desviada. Però el mateix Barreiro ha estat protagonista en l’1-2, ja que ha pentinat una centrada llarga que ha aprofitat Álvaro per marcar.Començava la gent a creure, però no era suficient. Per això, Barreiro va tornar a posar-se l’equip a l’esquena i, amb l’ajuda d’Iván González, que va tenir una greu errada en un refús senzill, va empènyer la pilota per empatar el duel. La gent no s’ho podia creure. Va moure banqueta Rubén de la Barrera, però no va fer cap efecte, ja que Uche va rematar la feina. L’africà va esperar, pacient, una centrada al segon pal, i la va enviar al fons de la xarxa.Festival total al Nou Estadi, però que encara no havia finalitzat, ja que Barreiro, heroi absolut, va anotar el quart a catorze minuts del final després de recollir un refús a l’àrea petita, gol similar al de Dumitru, que va recollir-ne un altre, però a la gran, quan faltaven nou minuts per al final.La bogeria al camp ja era absoluta. El Nàstic s’agafava com podia a la Segona Divisió A. No vol marxar-ne, i, possiblement, no ho farà. El tercer gol dels visitants, obra de Señé, només va servir per maquillar el resultat.Manu Barreiro va tenir un gran detall amb el que ha estat fins ara el director esportiu de l'entitat grana, Emilio Viqueira. Després, de marcar, va mostrar una samarreta en suport al gallec. La mateixa samarreta la va mostrar Maikel Mesa en finalitzar el duel.FITXA TÈCNICANÀSTICDimitrievski, Otar Kakabadze, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo, Abrahám Minero, Jean Luc (Dumitru Cardoso, 81’), Javi Márquez (Gaztañaga, 74’), Sergio Tejera, Maikel Mesa (Uche, 46’), Manu Barreiro i Álvaro Vázquez.CULTURAL LEONESAPalatsí, Ángel Bastos, David García, Iván González, Iza (Guarrotxena, 76’), Moutinho (Mario Ortiz, 67’), Sergio Marcos (Samu, 76’), Buendía, Sené, Martínez i Rodri.GOLS0-1, Martínez (7’); 0-2, Buendia (17’); 1-2, Álvaro Vázquez (54’); 2-2, Manu Barreiro (56’); 3-2, Uche (73’); 4-2, Manu Barreiro (76’); 5-2, Dumitru Cardoso (81’); 5-3, Señé (93’).ÀRBITREIñaki Vicandi Garrido (basc). Va mostrar la targeta groga als locals Jean Luc, Maikel Mesa, Kakabadze, Javi Márquez, Javi Jiménez, Uche i Sergio Tejera; i als visitants Iván González (2, 81’), Buendia i Martínez.INCIDÈNCIESEl Nou Estadi va acollir 9.329 espectadors.