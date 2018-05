Derrota intranscendent

El Reus perd 1-0 a Granada en un duel que es decideix a pilota aturada

El CF Reus cau a Granada per la mínima (1-0) per culpa d’un gol de falta als disset minuts de joc. Tot i això, els reusencs no s’hi jugaven absolutament res després d’haver aconseguit la setmana passada la permanència matemàtica.Era el partit del retorn d’Aritz López Garai a la banqueta reusenca després de superar amb èxit la seva intervenció a una vàlvula del cor.El tècnic va continuar apostant pel sistema amb dos davanters, amb Lekic i Máyor, que tant bons resultats ha donat darrerament. Per darrere, Vitor intentant crear joc des de l’esquerra i Yoda buscant la velocitat per la dreta. Mes al darrere, Gus Ledes tornava al doble pivot després de complir sanció.Tito era l’escollit en defensa després de la baixa de Jesús Olmo per sanció. Pendents del Comitè d’Apel·lació, el català compta amb quatre partits de sanció.No va crear perill l’equip reusenc durant la primera meitat. Tan sols un xut llunyà i sense més de Gus Ledes als 39 minuts de joc va intentar inquietar la meta defensada per Javi Varas.El Granada, amb la promoció en joc, tot i que amb poques opcions de disputar-la, va sortir per totes. Els andalusos van intimidar Edgar Badia als sis minuts de partit mitjançant un tret de Pierre Kunde, als sis minuts de joc. El meta català va aturar en dos temps. Espinosa, als vuit minuts, va rematar una centrada des de la dreta, i també va aturar-la Edgar.La que no va poder parar el meta del Reus va ser la del minut 17. Falta directa d’Álex Martínez que passa per sobre de la tanca i acaba entrant al fons de la xarxa. Era l’1-0.El domini era local, però el Reus, que mai es rendeix, tampoc ho va fer a Los Cármenes. A punt va estar de marcar en el minut 31, amb una acció per banda dreta que va acabar amb centrada a Lekic, aquest mantenint la pilota i esperant a Vitor, per passar-li i perquè el portuguès fallés. L’esfèrica va marxar per la dreta de la meta defensada per Javi Varas.En el segon acte es van igualar molt les forces. El Granada volia el segon gol, el de la tranquil·litat, però els reusencs no deixaven espais perquè el rival pogués treballar amb tranquil·litat.Cinc minuts després de l’hora de joc, Fran Carbia va entrar al camp per intentar aportar una mica d’espurna i de velocitat. Máyor va ser el sacrificat.Es va obrir una mica més el duel i, a un quart d’hora per a finalitzar el partit, López Garai va prendre la determinació de moure definitivament la banqueta per donar entrada a Edgar Hernández i a Guzzo per Lekic i Juan Domínguez, respectivament.El mateix Edgar Hernández va ser objecte d’algunes de les centrades de companys del seu equip. I és que el Reus, passi el que passi, mai es rendeix.Tot i això, el duel es va acabar adormint massa. El Granada va saber jugar les seves cartes i mantenir la diferència en el marcador fins el final.FITXA TÈCNICAGRANADAJavi Varas, Víctor Díaz, Chico Flores, Germán, Álex Martínez, Pierre Kunde, Raúl Baena (Ángel, 78’), Pedro, Javi Espinosa (Joselu, 80’), Machís (Agra, 65’) i Adrián Ramos.REUSEdgar Badia, Miramón, Tito, Pichu Atienza, Álex Menéndez, Juan Domínguez (Guzzo, 75’), Gus Ledes, Yoda, Vitor Silva, Máyor (Fran Carbia, 62’) i Lekic (Edgar Hernández, 75’).GOLS1-0, Álex Martínez (17’).ÁRBITRESaúl Ais Reig (valencià). Va mostrar la targeta groga al visitant Edgar Hernández.INCIDÈNCIESEl Nuevo Los Cármenes va acollir 6.068 espectadors.