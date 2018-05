Amb la comoditat que atorga haver fet la feina

El CF Reus visita aquest vespre (20.30 hores) Granada en el retorn de López Garai a la banqueta

Actualitzada 19/05/2018 a les 12:13

Aritz López Garai tornarà a seure a la banqueta del CF Reus després de superar una intervenció quirúrgica a una vàlvula. Xavi Bartolo, doncs, tornarà a fer tasques de segon entrenador en el duel que jugaran els reusencs aquest dissabte a les 20.30 hores al Nuevo Los Cármenes contra el Granada.El Reus, tretzè a la taula amb 52 punts, no s'hi juga res, després d'haver aconseguit la permanència matemàtica la passada setmana, però els andalusos, amb 55 punts, disten sis de la promoció i encara tenen, encara que remota, una opció de disputar-se l'ascens.El retorn de Ricardo Vaz després de superar la lesió del genoll, que l'ha mantingut allunyat dels terrenys de joc des d'octubre, és la millor notícia per al Reus, encara que podria haver d'esperar per tenir minuts.Causa baixa pel partit Jesús Olmo, sancionat amb quatre partits després de la seva expulsió contra el Tenerife. En defensa, el podria substituir Tito, sempre que Pablo Íñiguez, amb molèsties, no pugui jugar.Al costat de Tito hi actuaria Pichu Atienza i Miramón i Álex Menéndez ocuparien els laterals, amb Edgar Badia en porteria.Per davant, després de complir sanció, recuperarà un lloc al centre del camp Gus Ledes, al costat de Juan Domínguez. Fran Carbia i Yoda actuarien a les bandes, amb Máyor i Lekic a dalt, que podrien repetir davantera.