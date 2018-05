Al Nàstic només li val la victòria contra la Cultural (16 hores) al Nou Estadi si vol seguir a Segona A

Actualitzada 19/05/2018 a les 11:19

Dues baixes

José Antonio Gordillo va dir que no es tractava d'una final. Però per a molts, la gran majoria, que sí. El Nàstic-Cultural y Deportiva Leonesa d'aquesta tarda a les 16 hores és un duel a vida o mort, pels dos equips.El conjunt tarragoní, amb 43 punts i un per sobre de la zona de descens, té al Córdoba (42) i al Barcelona B (40) trepitjant-li els talons. Els lleonesos, amb 45, tampoc es poden despistar si volen continuar lluitant en categoria professional.Després d'una setmana convulsa, amb les marxes de Nano Rivas i d'Emilio Viqueira, el Nàstic ha posat tota la carn a la graella i sap que no sumar tres punts podria significar l'inici de l'adéu a la Segona Divisió A.El Consell d'Administració ja no pot fer-hi més i l'afició respondrà. Ara, el que cal saber, és si aquests jugadors que han protagonitzat sengles ridículs a Lorca i a Sevilla seran capaços de treure la situació endavant.El central César Arzo i el centrecampista Fali causen baixa de cara al partit per lesió, amb què Gordillo no podrà alinear-los, igual que tampoc podrà fer-ho amb el lateral de la Pobla Pol Valentín, que es perdrà el que resta de temporada per lesió.Gordillo ha treballat al llarg de la setmana amb una intenció clara: que l'equip surti a competir i que, en la mesura del possible, sigui protagonista sobre la gespa.El tècnic podria apostar per un onze molt ofensiu, com el format per Dimitrievski a la porteria; Kakabadze, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo i Abrahám en defensa; Tejera i Javi Márquez en el centre del camp; Jean Luc i Mesa a les bandes; i Álvaro i Barreiro a dalt.Álvaro i Tejera tornaran a l'equip després de complir sanció i seran, amb total seguretat, dos dels pilars fonamentals en aquesta recta final de temporada.