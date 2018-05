Vermut per escalfar motors abans del Nàstic-Cultural

L'esdeveniment, organitzat per varies penyes, començarà a les 12 hores

Furia Grana, Orgull Grana, la Penya Estació Felip de Torredembarra i la Penya Nàstic Els Pallaresos han organitzat per aquest dissabte, 19 de maig, un vermut i una 'barrilada' per escalfar motors. L'acte de germanor entre socis, aficionats i penyistes es farà al Bar Tenis, a la Fan Zone de Furia Grana, a partir de les 12 hores. Les penyes oferiran cervesa gratuïta i altres begudes a preus populars amenitzades amb bona música.A les 14.15 hores es donarà la benvinguda als jugadors, que s'enfrontaran a les 16 hores a la Cultural y Deportiva Leonesa.El duel tindrà com a novetat l'estrena del tècnic José Antonio Gordillo a la banqueta grana. Després de les últimes males jornades, l'equip espera tornar l'alegria a l'afició en forma de punts a la taula.