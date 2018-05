Pol Valentín no jugarà fins a la pròxima temporada

El lateral del filial del Nàstic pateix una lesió al sacre

Actualitzada 18/05/2018 a les 19:30

El Gimnàstic de Tarragona ha publicat l'informe mèdic de cara al partit contra la Cultural y Deportiva Leonesa, aquest dissabte a les 16 hores al Nou Estadi. Pol Valentín, el lateral del filial del Nàstic, pateix una lesió al sacre que l'impedirà ajudar al primer equip en el tram final del curs.Pel que fa a Fali, segueix amb la lesió al lligament lateral intern del genoll dret i podria ser dubte per al partit contra el Huesca.César Arzo, per la seva banda, no podrà jugar demà dissabte, després de caure lesionat per una punxada al bessó durant l’escalfament del partit Sevilla Atlético – Nàstic. El central grana té un trencament fibril·lar que el podria apartar del partit de la setmana vinent.