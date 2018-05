Només queden 475 entrades pel partit del Nàstic i la Cultural

En total en queden 140 de Preferent, 175 de Gol Nord i 160 de Gol Sud

El Gimnàstic de Tarragona ha informat que només queden 475 entrades disponibles per al partit d'aquest dissabte (16 hores) al Nou Estadi contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Entre les entraden disponibles en queden 140 de Preferent, 175 de Gol Nord i 160 de Gol Sud.Tots aquells socis i aficionats que vulguin aconseguir alguna d'aquestes entrades ho podran fer a partir de les 14 hores, dues hores abans del partit, a les taquilles del Nou Estadi o les oficines del club. Per altra banda, els socis que encara no hagin recollit les seves dues entrades de regal de la seva zona encara ho podran fer fins exhaurir les localitats disponibles. Els socis de Tribuna tindran l’opció de triar entre Preferent, Gol Nord o Gol Sud.