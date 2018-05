Gordillo: «El partit contra la Cultural no és una final»

El tècnic andalús creu que «l'afició serà fonamental», ja que necessitaran la seva força

Actualitzada 18/05/2018 a les 18:03

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, José Antonio Gordillo, no vol catalogar de «final» el partit que els seus disputaran aquest dissabte (16.00 hores) al Nou Estadi contra la Cultural y Deportiva Leonesa.El tècnic nouvingut després de la destitució de Nano Rivas ha assegurat en la seva primera roda de premsa que «el partit contra la Cultural no és una final, ja que dissabte no es decideix res».Gordillo sap que si el seu equip, que ara té 43 punts, és capaç d'aconseguir el triomf, donarà un pas de gegant cap a la permanència.La zona de descens està ara a un punt, per la qual cosa les urgències a Tarragona han crescut enormement després de la derrota a Sevilla davant el filial sevillista (1-0) de diumenge passat.Gordillo no s'ha mostrat nerviós, encara que ha reconegut que «tinc el formigueig del debut» en el que serà el seu primer partit com a tècnic professional.Per poder sumar els tres punts, el tècnic andalús creu que «l'afició serà fonamental» i ha augurat que necessitaran de la seva força.Sense oferir pistes sobre qui formarà part de l'onze inicial davant els lleonesos, el tècnic ha detallat que «sortirem al camp amb la intenció de ser protagonistes».