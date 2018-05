El Nàstic i la Cultural buscaran fer un pas endavant cap a la permanència

Álvaro Vázquez tornarà a l'onze després de complir els dos partits de sanció per la seva expulsió a Lorca

Actualitzada 18/05/2018 a les 14:35

El Nàstic de Tarragona es juga les seves opcions de permanència en la categoria aquest dissabte al Nou Estadi (16.00 hores), davant la Cultural y Deportiva Leonesa.El tècnic, José Antonio Gordillo, s'estrenarà a la banqueta grana, després de la destitució de Nano Rivas a causa dels mals resultats, amb la missió de sumar tres punts que situïn l'equip amb 46, un per damunt dels lleonesos.L'afició tarragonina s'ha bolcat amb l'equip i pràcticament han esgotat les entrades per al partit, en una de les setmanes més convulses que es recorden a Tarragona, després del canvi d'entrenador i el cessament del director esportiu, Emilio Viqueira.Per fer front al duel de demà, Gordillo no podrà comptar amb el concurs de César Arzo i de Fali. Tant el central com el migcampista defensiu estan lesionats.Per contra, Álvaro Vázquez tornarà a l'onze després de complir els dos partits de sanció per la seva expulsió a Lorca, així com el migcampista Sergio Tejera, que també torna després de sanció.Gordillo apostarà per un sistema amb quatre defenses, amb el qual l'equip deixarà enrere el sistema utilitzat per Nano a Sevilla, amb tres centrals i dos carrilers, que no li va servir per puntuar contra el filial sevillista (1-0).La Cultural y Deportiva Leonesa buscarà ampliar la seva ratxa positiva -sis partits sense conèixer la derrota- i sense perdre a domicili des de fa més de dos mesos, per fer un pas decisiu cap a la permanència.L'equip de Rubén de la Barrera, després del decebedor empat a casa contra el Lugo (1-1) la passada jornada, centra els seus esforços en aquesta nova final directa abans d'afrontar les dues últimes jornades en les quals s'enfrontarà a rivals que previsiblement es jugaran la promoció per l'ascens com Oviedo i Numància.Els lleonesos, que estaran acompanyats a les grades per almenys dos centenars d'aficionats en autobusos gratuïts, compten només amb un dubte, la del lateral esquerre, en estar sancionat el madrileny Ángel García.El seu lloc estarà ocupat en principi per l'andalús Isaac 'Iza' Carcelén, que ha perdut protagonisme en les últimes setmanes coincidint amb el ressorgiment de l'equip.No obstant això, 'Iza' hauria d'actuar a la banda contrària a la seva habitual a causa que el lleonès Víctor Díaz 'Viti', que va renovar aquesta setmana per tres temporades, encara no està completament recuperat de la seva lesió muscular que es va fer contra el Barcelona B, precisament en el partit que va iniciar la ratxa positiva.La resta de l'onze inicial sembla clar per al tècnic dels lleonesos que ha introduït puntualment modificacions en les últimes setmanes, sempre en funció de les absències obligades, bé per lesió o per sanció.L'entrenador, conscient de la transcendència del partit, ha decidit desplaçar tota la plantilla fins a la ciutat tarragonina.La Cultural pretén pescar en el riu esvalotat en que s'ha convertit el conjunt tarragoní en l'última setmana després de la derrota contra el Sevilla Atlètic (1-0), que va desembocar en la destitució del tècnic i en una altra sèrie de moviments interns a l'entitat buscant la reacció a causa de la transcendència de la cita de demà.Alineacions probables:Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Xavi Molina, Pleguezuelo, Abrahám; Jean Luc, Tejera, Gaztañaga, Tete Morente, Manu Barreiro i Álvaro Vázquez.Cultural y Deportiva Leonesa: Palatsí; Bastos, Iván González, David García, Iza; Emi Buendía, Mario Ortiz, Sergio, Antonio Martínez; Señé i Rodri.Àrbitre: Iñaki Vicandi Garrido.