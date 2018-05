El Granada esgota les seves últimes opcions contra un Reus sense res en joc

El duel es disputarà dissabte a les 20.30 hores al Nuevo Los Cármenes

Actualitzada 18/05/2018 a les 18:13

Granada i Reus es mesuren dissabte al Nuevo Los Cármenes en un xoc gairebé intranscendent, si bé els andalusos intentaran vèncer per seguir tenint opcions matemàtiques d'arribar a les eliminatòries d'ascens, mentre que els catalans, a la zona mitjana, no es juguen res.El Granada, desè amb 55 punts, arriba a la cita a sis punts de la zona de promoció amb només nou per jugar-se, per la qual cosa una altra punxada el deixaria ja sense possibilitats matemàtiques d'arribar a la sisena plaça, l'última que dóna dret a jugar la fase d'ascens, cosa que també sembla gairebé impossible encara que aconsegueixi el triomf.De fet, a l'entitat blanc-i-vermella gairebé tots s'han oblidat d'aquest objectiu inicial i donen ja per fet que el Granada estarà una altra campanya en LaLiga 1/2/3, demanant només a la plantilla que en els tres partits que queden millori la imatge i els resultats dels últims mesos a base d'orgull i de professionalitat.El conjunt dirigit per Miguel Ángel Portugal, que va substituir l'1 de maig al destituït Pedro Morilla, arriba al partit després d'acumular tres derrotes seguides i set partits sense guanyar, la qual cosa ha fet que sigui el pitjor equip de la categoria en les onze últimes jornades, amb sis punts sumats de 33 possibles.L'entrenador del Reus Deportiu, Aritz López Garai, ha exalçat aquest divendres el seu rival, un Granada que segons el seu parer «està fet per ascendir».El Reus, ja salvat i sense opcions matemàtiques per dalt, sembla el rival propici perquè els blanc-i-vermells tornin al bon camí i acudeixin encara amb vida al xoc de la penúltima jornada en el camp de l'sporting de Gijón. No obstant, «serem agressius i intensos», ha comentat el tècnic basc, que ha avisat que el Reus buscarà la seva «millor versió».Portugal té l'única baixa del mitjapunta peruà Sergio Peña, que se n'ha anat amb permís del club al Perú per preparar amb la seva selecció el pròxim Campionat del Món Rússia 2018.La tornada a l'onze del mig Àngel Montoro i de l'extrem portuguès Salvador Agra poden ser les novetats del Granada en una alineació que variarà poc de la qual va naufragar la setmana passada en el camp de l'Almeria, on l'equip de Portugal va perdre 2-0 i va tirar per terra gairebé totes les seves opcions de lluitar pel retorn a Primera.El Reus, malgrat no tenir grans objectius després de tenir lligada la permanència des de fa dues setmanes, viatja amb la intenció de sumar els tres punts per avançar al seu rival en la taula.El conjunt d'Aritz López Garai suma 52 punts i és tretzè en la classificació. En el partit d'anada entre els dos conjunts el resultat va ser d'empat sense gols, per la qual cosa un triomf ajudaria els catalans a deixar enrere als andalusos.Garai recupera a Ricardo Vaz, recuperat de la lesió de lligaments del seu genoll, que l'ha mantingut apartat dels terrenys de jocs durant els últims sis mesos i mig, mentre que tornarà també a la convocatòria el migcampista Gus Ledes, després de complir sanció.Per contra, Garai perd al central Jesús Olmo, sancionat amb quatre partits després de la seva expulsió contra el CD Tenerife la setmana passada. El club està pendent del recurs presentat al Comitè d'Apel·lació.El tècnic del conjunt reusenc continuarà amb la rereguarda en quadre a causa de les baixes per lesió del lateral destre Joan Campins, del lateral esquerrà Migue García i del central Pablo Íñiguez.Alineacions probables:Granada: Javi Varas; Quini, Chico Flores, Saunier, Alex Martínez; Raúl Baena, Montoro; Agra, Kunde, Machís; i Adrián Ramos.Reus: Edgar Badia; Miramón, Pichu Atienza, Tito, Álex Menéndez; Juan Domínguez, Gus Ledes; Yoda, Vitor Silva, Máyor; i Lekic.Àrbitre: Saúl Ais Reig.