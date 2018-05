Viqueira: «Crec que és bo per a tots, vull que el club estigui tranquil»

El director esportiu del Nàstic s'acomiada amb un emotiu adéu acompanyat del president, la directiva, el cos tècnic, els jugadors i amics

Actualitzada 17/05/2018 a les 14:40

El missatge de Viqueira

Presi, después de estos 5 años solo puedo agradecerte todo el cariño desde el primer día, tanto a mí como a mi familia. A Tere por aguantar a los petardos de mis hijos y a tus hijos por el apoyo en momentos tan difíciles. Puedes estar muy orgulloso de ellos y desde ahora aquí tendrás un amigo siempre.

Quiero agradecer a todos los cuerpos técnicos y jugadores de estos 5 años.

Gente como mi amigo Vicente Moreno, Xisco Campos, Rocha o Manolo Reina. Lo hago extenso a todos, ¡gracias! Eva, Ari, Milín, Hugo, os quiero con locura y os defenderé toda mi vida.

Prensa, cuando llegué me metisteis caña, creo que a la gran mayoría os he ganado con sencillez y humildad, igual que vosotros a mí, aquí tenéis un amigo.

Plantilla, ya os he dicho lo que pienso. Sois muy grandes y os quiero decir que vais a conseguir el objetivo. A Gordillo todo mi apoyo.

A la afición solo darle las gracias y siento si he fallado en alguna decisión, solo pedirles que ayuden a los futbolistas.

Llegué a Tarragona hace 5 años. El Club en Segunda B y con una deuda importante. El primer año por un mal día no subimos, el segundo ascenso contra el Huesca, ese mismo año La Pobla por primera vez en la historia sube a Segunda B, el tercero a un gol de subir a Primera División. El 4º año nos salvamos sufriendo mucho y este año nos vamos a salvar seguro.

Después de estos 5 años la deuda del club no existe gracias a parte de las ventas de Andreu y Promoesport. Y el balance más positivo es la cantidad de amigos que dejo aquí para siempre.

Gracias al vicepresidente Jordi Virgili por ser tan sencillo, honesto y transparente. Has sido un gran apoyo para mí.

Rodri, Unai, Paul y toda la empresa Promoesport por dejarme vivir estos momentos a vuestro lado y la comprensión en todo momento.

Agradezco de todo corazón a las personas de oficinas. Sin ellos seria todo más difícil. Personal de día de partido, jardineros, utilleros, Adri, Jordi Guillén y al señor Grau. No me quiero olvidar de nadie y os pido disculpas.

A los servicios médicos y fisios. Muchas gracias.

A una familia muy especial: mis amigos del bar. Abuelo, Fina, Jenny, Josep, Manolo. Gracias! Mi familia os va a echar de menos.

En especial a: Oli, Miguel Ángel, Álex Prieto, Manolo Martínez. Sois top!

Xisco (y Gema), si la gente supiera lo increíble que eres... Yo tengo esa suerte.

Antonio Prieto, gracias por enseñarme tanto amigo

Nano, sabes que te aprecio mucho. Eres un grande.

Deus y May, Ivan y Adri, solo puedo daros las gracias por cada día.

Emilio Viqueria ja és història al Nàstic. El fins avui director esportiu del club grana ha dit adéu en una emotiva compareixença de premsa a la qual hi han fet acte de presència el president, Josep Maria Andreu, el Consell d'Administració, el cos tècnic, la plantilla, la seva família i el personal del club.Viqueira ha volgut agrair absolutament a tothom el tracte rebut des de la seva arribada, fa cinc temporades, i ha assegurat, sobre la seva marxa, que «crec que és bo per a tots. Vull que el club estigui tranquil».«M’emporto el suport de la gent que de veritat aprecio», ha apuntat el director esportiu, el qual ha assegurat que desitja, de tot cor, «la salvació del Nàstic».Marxo «agraït sempre a Tarragona, a la gent, al president, a Promoesport i a tothom», ha manifestat un Viqueira que, en to irònic, ha desvelat que «ara ja no tinc excusa per a no aprimar-me».