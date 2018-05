Ricardo Vaz rep l'alta mèdica després de set mesos de calvari

L’extrem es va trencar el genoll el 22 d’octubre durant el duel contra l’Almeria

Actualitzada 17/05/2018 a les 20:07

Ricardo Vaz torna a l’acció. L’extrem portuguès, que es va lesionar greument del genoll a principis de temporada, ha rebut l’alta mèdica i, per tant, podria estar disponible per disputar els pròxims compromisos.El CF Reus Deportiu va anunciar aquest dijous a la tarda l’alta del futbolista, el qual va patir un trencament dels lligaments del seu genoll esquerre. Les previsions apuntaven que hauria d’estar sis mesos de baixa, però la seva recuperació s’ha allargat gairebé fins als set. Tenint en compte la gravetat d’una lesió d’aquest tipus, el seu retorn està, aproximadament, dins dels límits normals.Aquell va ser un partit maleït pels interessos del club reusenc, ja que també va caure lesionat Dejan Lekic. El davanter va patir un trencament fibril·lar que el va mantenir apartat dels terrenys de joc aproximadament durant un mes. L’equip es va quedar coix a la davantera, en perdre a dos dels futbolistes més importants fins el moment.El retorn de Vaz és una gran notícia per a Aritz López Garai, el qual li podrà donar minuts en aquest tram final de la temporada. El CF Reus està salvat i només té en joc finalitzar el més amunt possible per, d’aquesta manera, aconseguir majors beneficis econòmics de cara a la pròxima temporada. Karim Yoda, Vitor i Fran Carbia són els tres futbolistes que, en les darreres jornades, s’han repartit els dos extrems, i no seria d’estranyar que Vaz pogués ocupar una titularitat en un dels tres duels restants.