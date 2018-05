Només queden 700 entrades a la venda pel Nàstic-Cultural

L’afició s’ha bolcat amb l’equip i li ofereix el seu suport incondicional

L’afició del Gimnàstic de Tarragona s’ha bolcat completament amb el seu equip i assistirà en massa a la crida que ha realitzat el club de cara al transcendental partit que tindrà lloc aquest dissabte, a les quatre de la tarda, contra la Cultural y Deportiva Leonesa (quatre de la tarda).Guanyar o guanyar és la premissa que s’ha posat el club de cara al partit i, per això, ha posat en marxa tots els mecanismes per intentar omplir el camp. Aquest dijous, al tancament de les oficines del club, només quedaven 700 entrades disponibles, amb què es preveu que el camp estarà pràcticament ple per poder acollir la visita dels lleonesos.Aquest dimecres ja es van esgotar totes les entrades de la zona de Tribuna, i ara només queden algunes localitats a Preferent i a Gol, les quals es podrien exhaurir aquest divendres, segons les previsions del Nàstic. Cal recordar que Orgull Grana i Fúria Grana, les dues principals penyes de l’entitat, estaran ubicades, juntes, a la zona del Gol de Muntanya.