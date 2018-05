El Nàstic destitueix Emilio Viqueira

La marxa del director esportiu es farà efectiva avui i es produeix pels mals resultats en aquest final de temporada

Set entrenadors

Emilio Viqueira deixarà de ser, a partir d’avui, el director esportiu del Gimnàstic de Tarragona. El gallec posa punt final a la seva etapa com a màxim responsable esportiu del Nàstic després dels mals resultats d’aquest final de temporada, els quals han condemnat als tarragonins a patir per la permanència fins el final en un guió que no estava previst.El Consell d’Administració del club tarragoní va prendre aquesta determinació després de la derrota de l’equip d’aquest diumenge a la Ciutat Esportiva del Sevilla, contra el cuer Sevilla Atlético (1-0). La nefasta reacció de l’equip i la mala direcció que segons el Consell ha realitzat Nano Rivas com a entrenador grana van precipitar una situació que, a principis de temporada, resultava inesperada.Després de finalitzar el partit a Sevilla, es va produir una reunió d’urgència entre el màxim representant del Consell d’Administració, Josep Maria Andreu, alguns consellers i Emilio Viqueira. El president va requerir a Viqueira que acomiadés a Nano Rivas a causa dels mals resultats i que busqués un nou entrenador que fos capaç de finalitzar la temporada en condicions de lluitar per la permanència. Segons asseguren des del Consell, Viqueira s’hi va negar i, va ser en aquest moment, quan el mateix Andreu, amb el vistiplau del Consell va decidir acomiadar Nano Rivas (a Sevilla) i buscar un nou entrenador, que acabaria sent José Antonio Gordillo.Els efectes col·laterals que ha deixat la derrota dels tarragonins són immensos, tal com es pot comprovar amb les darreres decisions que s’han pres. Primer, ha marxat l’entrenador. Amb ell, alguns integrants del cos tècnic. Avui, ho farà Emilio Viqueira. I, en un futur no gaire llunyà, s’espera que Promoesport també deixi de formar part del Nàstic.El Consell d’Administració del Nàstic no accepta ni entén que en les dues darreres temporades hagin passat set entrenadors pel primer equip (Nano compta com a dos, ja que ha arribat en dues etapes). La temporada 2016-17 la va començar a la banqueta Vicente Moreno. No va arribar al Nadal, i el va substituir un Juan Merino que, tot i arrencar força bé, va acabar acomiadat a tres jornades del final. Nano li va prendre el relleu, va salvar l’equip, però va decidir no continuar.Aquesta campanya, Lluís Carreras va ser l’escollit per iniciar el curs. Només va durar quatre jornades al capdavant de l’equip ja que després del ridícul a Cádiz, va ser acomiadat. Rodri, llavors al filial, va entrar a la banqueta, però va ser acomiadat a Gijón. Nano va tornar i ha durat fins aquest cap de setmana, quan Gordillo li ha pres el relleu per intentar salvar la situació.