Orgull Grana i Fúria Grana aniran de la mà aquest dissabte al Nou Estadi

Les dues s’ubicaran a la zona de Gol de Muntanya per poder animar plegats al Nàstic

Actualitzada 16/05/2018 a les 13:15

El Nàstic està fent tot el que està a les seves mans per poder omplir el Nou Estadi de cara a una cita vital com la que disputaran els tarragonins contra la Cultural y Deportiva Leonesa. A partir de les quatre de la tarda, dos candidats a lluitar fins el final per la permanència posaran sobre la taula les seves cartes i aniran a per tres punts que deixin a tir la salvació.El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, i el Consell d’Administració estan especialment interessats a omplir el camp de cara a dissabte i, a banda de treballar en aquest sentit, també han aconseguit que les dues penyes principals del club, Orgull Grana i Fúria Grana, vagin de la mà. Els dos s’ubicaran, junts, a la zona de Gol de Muntanya per, d’aquesta manera, aconseguir anar a una i animar als seus des del minut zero.Cal recordar que Orgull Grana ja està ubicada normalment a la zona de Gol de Muntanya, però Fúria Grana té les seves localitats darrere de la porteria de la zona de Gol de Mar.Aquesta reubicació anirà acompanyada de la campanya que està fent el club amb diverses entitats i centres escolars per omplir el camp al màxim possible. De moment, la zona de Tribuna ja està plena.