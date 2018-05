Els jugadors del Lorca no cobren

L'equip ja ha baixat a Segona B

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:15

Carlos Peña, un dels capitans i pesos pesants del vestidor del Lorca per experiència i jerarquia, va dir que la plantilla se sent «abandonada per la direcció del club», encapçalada pel seu amo, l’empresari xinès Xu Genbao, que ha deixat de pagar els seus sous, segons les seves paraules.El defensa de Salamanca, de 34 anys i que va arribar a l’equip murcià el passat estiu procedent del Getafe, va assumir la culpa de la plantilla per un descens a Segona B consumat fa diverses setmanes, però també va atorgar responsabilitat als qui estan «a dalt».«Ens sentim abandonats per part dels que manen. Hem fet malament les coses en el camp, però es podien haver fet molt millor també des de la direcció. El club no es va vendre quan es va publicar que sí es faria i ningú de dalt va venir a dir-nos res», va comentar. «Estem patint per aquesta situació després de deixar escapar una bona oportunitat per mantenir al Lorca a Segona per haver fet malament les coses», va afegir.«En aquesta plantilla hi ha professionals que donen la cara i es desviuen pel Lorca, ja que la qualitat humana del vestuari li fa no abaixar els braços, però al club hi ha altres persones que van pujar a aquest vaixell i no compleixen les expectatives, una situació que fa pena», va sentenciar.