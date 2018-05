El CF Reus decideix recórrer la targeta vermella de Jesús Olmo

El central va ser expulsat als 22 minuts del duel contra el Tenerife per una possible agressió a un rival amb un cop de cap

Actualitzada 15/05/2018 a les 20:16

Tito, preparat

El CF Reus no està conforme amb l’expulsió de Jesús Olmo d’aquest cap de setmana durant el duel contra el Tenerife i, per aquest motiu, ha decidit recórrer la targeta vermella que va veure el futbolista català.Olmo va ser expulsat del partit als 22 minuts de joc després d’una acció en la qual va juntar el cap amb un rival sense estar la pilota en joc, amb la mala sort que el jugador del Tenerife va tenir la picardia de deixar-se caure a terra i provocar que els reusencs es quedessin amb deu futbolistes sobre la gespa.No era qualsevol rival el que va provocar la targeta vermella. Juan Villar, un dels futbolistes de més qualitat i amb més recorregut de la categoria, va veure-ho clar. Segurament, Olmo no havia d’haver caigut al parany, però es va equivocar enfrontant-se al rival i, per tant, va acabar expulsat.Quan el partit estava onze contra onze, el resultat era favorable al Reus. Després de l’expulsió, el duel va canviar de terç i, el mateix Juan Villar, quatre minuts després de provocar l’acció de l’expulsió, va anotar l’empat, l’1-1 amb què es va arribar al final de l’enfrontament.El gran partit disputat pels de la capital del Baix Camp, dirigits per Xavi Bartolo a causa de l’absència d’Aritz López Garai perquè s’està recuperant de la seva intervenció quirúrgica, va provocar que els canaris no fossin capaços de remuntar el partit, i es van haver de conformar amb un empat que els condemnava a perdre tota opció de disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió.El club espera que el Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol, que es reunirà avui mateix, tingui en compte que la intenció inicial d’Olmo no era fer caure al rival, i que hi va haver provocació. A més, la força amb la qual va fer caure a Villar, que no va ser excessiva, és un altre dels arguments als quals s’aferra el club.Per al CF Reus, és tot un luxe poder comptar amb Tito a la seva plantilla. El futbolista, que va partir com a titular contra el Tenerife formant part del doble pivot amb Juan Domínguez, va ser la solució que va trobar Bartolo per poder suplir la marxa d’Olmo als vestidors.No va ser necessari, doncs, moure la banqueta per remodelar el dibuix de l’equip, ja que, simplement, Tito va endarrerir la seva posició, i el Reus va continuar jugant pràcticament de la mateixa forma.El mateix Tito podria ser, en el cas que el Comitè de Competició desestimi les al·legacions del Reus, el futbolista que ocupés la demarcació a l’eix de la defensa en el duel que disputaran els reusencs a Granada aquest dissabte, a partir de dos quarts de nou del vespre.Pablo Íñiguez, el tercer central de l’equip, porta algunes setmanes arrossegant molèsties, les quals l’han impedit entrar a l’equip. Per tant, el perfil més semblant per a l’eix és el d’un Tito que, si no passa res d’estrany i Olmo acaba sancionat, tornarà a ser protagonista a l’onze inicial reusenc.