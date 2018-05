El Comitè de Competició sanciona Jesús Olmo amb quatre partits

El CF Reus recorre la decisió en entendre que no va existir agressió sobre el jugador del Tenerife Juan Villar

D’altres sancions

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidit sancionar amb quatre partits al central del CF Reus Jesús Olmo després de la seva expulsió contra el Tenerife en el duel que es va disputar a l’Estadi Municipal de Reus dissabte.El jugador va ser expulsat als 23 minuts de joc després d’una acció amb el visitant Juan Villar, en el qual, amb la pilota aturada, va caure al parany i a la provocació del rival. Els dos futbolistes, sense la pilota en joc, van topar amb el cap, i el futbolista del Tenerife va deixar-se caure a terra, motivant que l’àrbitre interpretés que s’havia produït una agressió.El club reusenc considera que la sanció és excessiva i que el futbolista no té per què perdre’s tot el que resta de temporada més el primer partit de la pròxima campanya. Per aquest motiu, ha decidit presentar un recurs, que ara haurà de ser estudiat pel Comitè d’Apel·lació de la mateixa Federació, i que donarà el seu veredicte, si no passa res d’estrany, aquest mateix divendres. En el cas que Competició decidís no fer marxa enrere, el substitut d’Olmo a l’eix de la defensa fins a final de temporada seria, probablement, Tito. Pablo Íñiguez és el tercer central de la plantilla, amb el mateix Olmo i Pichu Atienza. Ara bé, l’esquerrà, arribat aquest passat mercat d’estiu procedent del Villarreal, està lesionat i encara no es coneix quan podrà tornar als terrenys de joc.Tito és tota una assegurança de vida i, per aquest mateix motiu, Aritz López Garai confiarà en ell per cobrir la baixa d’Olmo. Si Íñiguez pot tornar a jugar abans de finalitzar la campanya, també podria tornar a gaudir de l’alternativa.El Comitè també ha anunciat aquest dimecres d’altres sancions. Per acumulació d’amonestacions, tenen un partit de sanció Carlos Delgado (Albacete) Carles Aleñá (Barcelona B), Aridane (Osasuna) Ba (Rayo Vallecano) i Pita i Campillo (Lugo).Per veure la targeta vermella i, com a conseqüència, ser expulsats, després de patir dues cartolines grogues, no podran jugar a la següent jornada els jugadors Ruiz De Galarreta (Barcelona B) i Campillo (Lugo).