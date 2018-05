Arzo causa baixa per dissabte per una punxada al bessó

El central del Nàstic es va lesionar durant l'escalfament del partit de diumenge i no va poder jugar

Fali, recuperant-se

César Arzo no podrà jugar aquest dissabte. El central del Gimnàstic de Tarragona causa baixa de cara al partit que els seus disputaran aquest dissabte contra al Cultural y Deportiva Leonesa al Nou Estadi (quatre de la tarda) després de caure lesionat durant l’escalfament del seu equip aquest diumenge a la Ciutat Esportiva del Sevilla.El jugador, segons el comunicat emès pel club, pateix un trencament fibril·lar de trau 1 a la porció anterior del seu soli dret. Aquesta lesió va produir-se després d’una punxada al bessó i al soli de la seva cama dreta i, com a mínim, es perdrà un partit. El club grana, però, en el seu comunicat, no va especificar quant de temps haurà d’estar recuperant-se de les seves molèsties.Arzo era un dels onze escollits per Nano Rivas per ser titular contra el filial sevillista. El llavors entrenador del Nàstic havia apostat per una defensa amb cinc components, en la qual Kakabadze era el lateral dret, Abrahám entrava per l’esquerra i Xavi Molina, Suzuki i el mateix Arzo eren els tres centrals. Després del contratemps, Nano va apostar per ubicar a Abrahám Minero com a central esquerrà i donar entrada a Javi Jiménez en el lateral esquerre. Aquesta solució no va ajudar que l’equip pogués sortir victoriós d’un partit després del qual es va prendre la determinació de destituir a l’entrenador del Nàstic.Arzo, des de la seva arribada, ha estat un dels futbolistes més importants per ocupar la rereguarda. Arribat de l’estranger, el seu caràcter i les seves condicions l’han ajudat, a banda, a convertir-se en un dels referents de l’equip i en un futbolista imprescindible. La seva baixa serà molt sensible de cara al pròxim duel.José Antonio Gordillo no té previst jugar amb cinc defensors contra la Cultural y Deportiva Leonesa aquest dissabte. El flamant tècnic grana sap que Arzo ha de ser un dels seus principals actius a l’equip, encara que també és coneixedor que la seva absència farà molt de mal. Per tant, entre Xavi Molina, Julio Pleguezuelo i Daisuke Suzuki es jugaran dues places a l’eix. Els dos primers són els que compten amb més números.Per altra banda, Fali segueix recuperant-se de la seva lesió en el genoll dret. Inicialment, les previsions del club passaven perquè el centrecampista estigués entre dues i quatre setmanes de baixa, però el futbolista hauria accelerat els terminis de la seva recuperació i encara podria jugar algun partit aquesta temporada. De fet, el futbolista està entrenant a banda amb l’objectiu d’estar disponible, com a màxim, de cara al duel de l’Alcoraz contra el Huesca, partit que es disputarà diumenge vinent a dos quarts de nou de la nit. Està pràcticament descartat que pugui arribar per jugar contra la Cultural, encara que amb jugadors com ell no hi ha res impossible.