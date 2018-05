Iñaki Vicandi Garrido i Saúl Ais Reig, àrbitres pels partits del Nàstic i del Reus

Vicandi Garrido va estar present en la victòria dels tarragonins al Carlos Belmonte (0-1)

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:10

Iñaki Vicandi Garrido serà el col·legiat encarregat de dirigir el partit entre el Gimnàstic de Tarragona i la Cultural y Deportiva Leonesa, que es disputarà aquest dissabte a les quatre de la tarda al Nou Estadi.En el que va de temporada, només ha xiulat un partit en el qual hi ha jugat el Nàstic. Va ser el de la 26a jornada del campionat, en un duel dolç per als tarragonins. El Nàstic de Nano Rivas va derrotar a l’Albacete, 0-1, en un partit molt disputat que va servir per omplir de moral els tarragonins. Per contra, ha estat present en tres partits amb els lleonesos: dues victòries i una derrota. A la Copa del Rei, va dirigir el 2-4 de la Cultural a Alcorcón, i també va dirigir el 2-0 a Tenerife. A la 24a jornada, el pròxim rival del Nàstic, amb Vicandi Garrido, va vèncer al Sevilla Atlético 2-1.Per altra banda, Saúl Ais Reig serà l’àrbitre del Granada-Reus d’aquest dissabte, a dos quarts de nou de la nit. El valencià va dirigir el CF Reus-Lugo de la 22a jornada, amb victòria dels gallecs per la mínima (0-1). Però, per altra banda, ha xiulat dos duels en els quals els protagonistes han estat els andalusos. Un d’ells, a la desena jornada de Lliga, i que va acabar amb victòria del pròxim rival del Reus contra l’Oviedo (2-0) i, l’altre, el de fa un mes i mig, en la desfeta dels andalusos contra el Lorca per 3-2.