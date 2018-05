Xavi Molina: «Hem d'estar forts per guanyar aquesta batalla, i la guanyarem»

Els quatre capitans del Nàstic compareixen per llegir un comunicat demanant unió i assumint responsabilitats

«Parlem en nom dels 31 futbolistes del vestidor. No ens agrada la situació actual i som els primers a assumir la responsabilitat. També entenem a tots els aficionats que mostren el seu malestar pels resultats. Sentim molt on ens trobem actualment, però ens sentim forts per revertir la situació. L'any passat ho vam aconseguir en una situació en cara més difícil, i no ho vam fer sols. Ho vam aconseguir entre tots: aficionats, directiva, cos tècnic, empleats i els que esàvem sobre la gespa. És el moment d'estar units i, a dins del vestidor, ho estem. Necessitem que aquest dissabte, des de les 16 hores, tots els nastiquers aportin el seu sentiment al camp. Ho farem. Ens agradaria veure el camp com les tardes contra el Girona i l'UCAM Murcia (els dos darrers rivals del Nàstic a Tarragona la temporada passada). Aquesta situació, ara us parlo en primera persona, va ser una injecció de moral des del primer moment». Aquest és el comunicat que Xavi Molina, primer capità del Nàstic, ha llegit aquest migdia a la sala de premsa del club. Ha sortit acompanyat de Sergio Tejera, Manu Barreiro i Juan Muñiz, els altres tres capitans, que han volgut enviar un missatge a l'afició.Ara bé, quan més creïble s'ha fet el missatge del capità ha estat quan ha aixecat els ulls de la taula i ha deixat de llegir. Llavors, ha manifestat que «el dia del Girona ens vam fotre una batacada tan bon punt vam començar, i el camp va estar amb nosaltres. En tota la primera meitat no vam poder empatar el gol que ens van marcar, però a la segona, gràcies a tota la gent, ho vam aconseguir. Som conscients d'on ens hem ficat i estem forts per treure-ho endavant, amb l'ajuda de l'afició i de tot Tarragona».Dels quatre capitans, l'únic que ha parlat ha estat el canongí, en un acte en el qual, segurament, no haurien sobrat els altres jugadors, que també podrien haver donat la cara en un moment com aquest.Molina ha detallat, sobre la situació actual, que «no tenim explicació. Hem parlat, hem fet moltes coses, però hem sortit al camp i no hem donat el nivell. Entenem totes les crítiques i, el que hem de fer, és capgirar la situació» i ha deixat ben clar que «hem d'estar forts per guanyar aquesta batalla, i la guanyarem».El futbolista no creu que cap company s'hagi llençat del vaixell, ni que algú no estigui implicat en la causa. «El que no estigui, que ho digui, que no passa res. Qui no estigui al cent per cent, que digui que no està preparat per revertir la situació. Si jo estic pensant en una altra cosa, he de ser honrat i dir-ho. Però no és així, la gent està compromesa», ha apuntat, tot assenyalant a la pròpia plantilla de l'arribada d'un nou entrenador a només tres jornades del final del campionat: «Els resultats condemnen, i som màxims responsables de la destitució de Nano».