Unificats els horaris de la penúltima jornada de Segona A

Tots els partits es disputaran el diumenge dia 27 de maig a les 20.30 hores

Actualitzada 14/05/2018 a les 12:41

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha anunciat aquest dilluns els horaris de la 41a jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A.Com acostuma a succeir quan només resten dues jornades per a finalitzar el campionat, LaLiga ha unificat els horaris, i tots els duels es disputaran el diumenge dia 27 de maig, a partir de les 20.30 hores.Les úniques excepcions serien els partits en els quals juguessin equips sense res en joc, els quals tindrien l'autoritazació per demanar un canvi de data.El Nàstic visitarà l'Alcoraz per jugar contra el Huesca en un partit que serà vital per a les aspiracions de permanència dels tarragonins, mentre que el CF Reus rebrà, a la mateixa hora, un Córdoba que també s'hi juga la vida.