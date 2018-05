El Reus allarga la ratxa positiva a l'Estadi Municipal (1-1)

Una mala decisió d’Olmo i del col·legiat impedeixen la victòria del Reus

Actualitzada 12/05/2018 a les 22:38

Fitxa tècnica

El partit ha estat protagonitzat per la intensa pluja que ha impedit que cap dels dos conjunts comencés còmode el partit. El Reus no l’ha iniciat gaire bé, ja que el Tenerife estava exercint una bona pressió. Però en la primera que ha tingut l’ha marcat. Yoda ha fet de les seves, ha creat una gran jugada individual, ha fet un misto quan estava davant el porter, ha xutat en segona instància, Dani Hernández ha desviat la pilota i Miramón, de primeres l’ha enganxat a la perfecció per avançar al Reus en el marcador.Amb aquest gol els roig-i-negres s’han fet amo i senyor del partit. El camp seguia en bon estat però molt ràpid a causa de la pluja que estava caient i això ha facilitat que el Tenerife cometés moltes imprecisions. Tot i això, el partit s’ha girat de sobte. Olmo ha caigut a terra amb una jugada amb Villar. El capità roig-i-negre ha anat a recriminar-li aquesta acció a l’extrem visitant que en veure un mínim contacte d’Olmo, s’ha llençat al terra i ha enganyat a l’àrbitre que no s’ho ha pensat dues vegades i ha expulsat directament al central roig-i-negre. Una acció i dues decisions equivocades, la primera la d’Olmo per no temperar-se i la segona la del col·legiat que si hagués vist millor la jugada, no hauria expulsat de manera directa al central.Per tant, el Reus ha jugat gairebé una hora amb un jugador menys. I el partit s’ha complicat enseguida. El Tenerife ha aprofitat la superioritat per començar a generar més perill i amb un bon xut de Juan Villar ha aconseguit empatar el partit ben d’hora. La primera meitat ha acabat amb un autèntic assetjament dels visitants però amb empat al marcador.Tot feia preveura que la segona part seria un malson pels roig-i-negres a causa d’aquesta inferioritat. Els segons 45 minuts així han començat. Els locals han cedit la pilota al Tenerife i han replegat files sense permetre cap ocasió de gol. Amb el pas dels minuts el Tenerife s’anava trobant més còmode i el Reus ha decidit fer una, encertadíssima, passa endavant. Xavi Bartolo ha donat entrada a Carbia que ha ocupat el lloc de Máyor, que per banda no se’l veu gens a gust. En canvi, Fran Carbia ha explotat la banda esquerra del Reus. Ell ha estat qui ha pogut tornar a avançar al Reus en el marcador amb tres ocasions clares de gol. La primera l’ha tret Dani Hernández amb una gran estirada a un xut ben col·locat, en la segona Vítor Silva ha deixat sol dins l’àrea a l’extrem tarragoní però un mal control ha fet que el defensor es tirés a sobre d’ell, i l’última, Lekic ha pentinat per Carbia que sol contra el porter ha xutat massa desviat.De ben segur, que si Olmo no s’hagués auto expulsat el resultat hagués estat molt diferent. El domini del Reus tot i ser un home menys ha estat molt clar en ocasions de gol. El Tenerife també n’ha tingut però els seus xuts anaven molt fluixos a les mans de Badia.Amb aquest empat els del Baix Camp ja sumen 8 partits consecutius sense perdre a l’Estadi Municipal i es situen tretzens amb 52 punts.Badia, Menéndez, Olmo, Atienza, Miramón, Tito, Juan Domínguez, Vítor Silva (Guzzo 78’), Yoda, Máyor (Carbia 58’) i Lekic (Edgar (67’)Dani Hernández, Camille, Carlos Ruiz, Jorge, Pérez, Alberto (Mula 58’), Luis Milla, Juan Villar, Juan Carlos (Montañés 68’), Víctor Casadesús i Malbasic1-0 Miramón (12’), 1-1 Juan Villar (27’)Jorge Valdés Aller (col·legi castellanolleonès) ha amonestat a Olmo amb vermella directe (24’) i Atienza (92’) per part del Reus i a Camille (74’) per part del Tenerife.L’Estadi Municipal de Reus ha acollit 2208 espectadors.