La platja del Miracle (2)

05/02/2021 a les 11:41

Una de les llegendes sobre l'origen del nom de la 'Platja del Miracle' la recull Joan Amades en el seu relat 'La tornada de Mallorca'.Segons explica Amades, és creença popular que el rei Jaume I, un cop va haver conquerit Mallorca, va tornar cap a Tarragona amb dues galeres, una d'elles, la capitana, que deixà a la platja de Tarragona.Després d'haver dinat i d'haver tret tot el que hi tenia, s'aixecà un fort vent de llebeig que provocà un accident en el que moriren quatre dels sis mariners que hi havia.De no haver baixat, el rei, probablement hauria mort. Jaume I va exclamar: «¡M'he salvat de miracle!»El seu salvament fou vist com una cosa miraculosa, i d'aquí ve el nom de la 'Platja del Miracle'.Després d'això, diuen, el rei, Dom Jaume, tornà a casa de Pere Martell, a continuar el sopar que s'havia interromput quan van decidir la conquesta de l'illa.