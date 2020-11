Els tarragonins i la Passió

27/11/2020 a les 20:05

Així com hi ha una llegenda ofensiva sobre la fundació de Reus, des d’aquesta ciutat se’n comenta una altra, també molesta, sobre els avantpassats dels tarragonins.Va ser el folklorista Aureli Capmany (pare de la Maria Aurèlia Capmany) qui la va publicar l’any 1902.Conta la tradició que al pretori romà hi va viure Ponç Pilat, governador de Tàrraco, abans de ser destinat a Jerusalem. És per això que l’edifici també se’l coneix com el Castell de Pilat.Era costum en aquell temps que, per establir vincles estrets amb la població autòctona de les províncies integrades a l'imperi, els governadors procuraven, de seguida que era possible, formar la seva guàrdia personal amb homes nadius del propi lloc.Per tant, de seguida que fou possible, la guàrdia de Ponç Pilat estava formada per soldats tarragonins. Posteriorment es va destinar a Ponç Pilat a Jerusalem, on es va desplaçar urgentment amb el seu guàrdia personal tarragonina.Al poc temps els sacerdots de Jerusalem van pressionar a Ponç Pilat per ajusticiar nostre senyor Jesucrist, i ell hi va accedir. És per això que es dóna com a cert que els botxins de Jesús van ser ciutadans de Tàrraco, antecessors dels actuals tarragonins.