Tarragona i la fundació de Reus

Actualitzada 13/11/2020 a les 09:15

Quan s’estava configurant la ciutat romana, van arribar a Tarragona una tribu de mercaders per establir-s’hi definitivament.Inicialment van anant fent els seus negocis, però els mercaders eren molt conflictius, i cada cop més i més; es barallaven amb tothom, i la ciutat anava perdent la pau que la caracteritzava.Els patricis i governants de Tàrraco estaven temorosos de que la metròpoli no prosperés tal com tocava, i un dia els van apressar i els van expulsar de la ciutat, enviant-los a un mínim de quinze quilòmetres.D’aquesta manera, els mercaders feréstecs van fundar, la ciutat de Reus, que, de fet, aquest és l’únic significat de la paraula reu: el que ha comés una culpa, l’acusat o condemnat...Des d’aquel dia, de fa tants d’anys, els veïns de Reus i Tarragona no es tenen massa simpatia.Aquesta és la llegenda ofensiva contra Reus, que va provocar la crema dels llibres del Sr. Soberanas.