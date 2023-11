El teu horòscop d'avui: 20 de novembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/11/2023 a les 18:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és un dia per a prendre riscos. La teva valentia et portarà lluny. Confia molt en tu. Aprofita l'oportunitat que es presenta en el treball.La paciència serà la teva millor aliada avui. Les recompenses vindran per a aquells que esperin, a poc a poc. En l'amor, una conversa important t'espera.La comunicació és clau en el teu dia. Expressa't amb claredat i evitaràs malentesos. Un missatge sorprenent t'espera en el correu.Avui és un dia ideal per a enfortir llaços familiars, l'amor és important. El suport dels teus sers estimats serà inavaluable. En el treball, demostra la teva creativitat.La teva confiança estarà en alça, saca el teu potencial. Aprofita això per a aconseguir els teus objectius personals i professionals. Una sorpresa agradable t'espera en l'amor.L'organització serà clau avui, ves amb compte amb les teves accions. Planifica acuradament el teu dia per a evitar l'estrès. En la salut, és un bon moment per a adoptar hàbits més saludables.Avui és un dia per a prendre decisions importants, mantingues un balança. Confia en la teva intuïció i tria sàviament. En les relacions, una conversa honesta serà alliberadora.La passió estarà en l'aire, tindràs una nit boja. Aprofita aquesta energia per a aprofundir les teves relacions personals. En el treball, demostra la teva determinació.El món està ple de possibilitats esperant per tu. El silenci és més important del que creïs. En l'amistat, organitza una trobada divertida.La disciplina serà clau avui. Lluita pels teus somnis. Enfoca't en les teves tasques i veuràs resultats satisfactoris. En les finances, és un bon moment per a pressupostar.La teva creativitat estarà al punt màxim, ets increïble. Aprofita aquesta inspiració en projectes personals. En l'amor, sorprèn el teu ser estimat amb un gest romàntic.Avui és un dia per a cuidar del teu benestar, Peixos. Mostra amor a la gent que vols. Dedica temps per a relaxar-te i recuperar energies. En la família, un gest de suport serà molt valorat.