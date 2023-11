El teu horòscop d'avui: 19 de novembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/11/2023 a les 20:36

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Avui és el dia per prendre riscos calculats a la teva carrera, les teves ambicions et portaran lluny!La paciència serà la teva millor aliada avui, Taure. En l'amor, l'espera valdrà la pena.La teva creativitat està en el seu punt màxim, Bessons. És el moment perfecte per expressar les teves idees.L'harmonia regnarà a les teves relacions avui. Dedicat temps als teus éssers estimats.Avui, Lleó, la teva confiança et obrirà noves portes. Atreveix-te a brillar.Centra't en l'organització i la productivitat, Verge. La teva eficiència et destacarà.La comunicació serà clau a les teves relacions avui, Balança. Expressa els teus sentiments amb sinceritat.La intuïció et guiarà en assumptes importants. Confia en el teu instint, Escorpió.Avui és un bon dia per a l'aventura. Surts de la teva zona de confort, Sagitari.Al treball, la teva perseverança donarà fruits. Continua treballant dur, Capricorn.

Les amistats jugaran un paper important avui. Comparteix moments especials amb els teus amics, Aquari.

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En l'amor, l'empatia serà la teva millor qualitat avui. Escolta i comprèn la teva parella, Peixos.