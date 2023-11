El teu horòscop d'avui: 4 de novembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/10/2023 a les 18:13

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és el dia per prendre decisions audaces, Aries. Confia en la teva intuïció i avança amb determinació.La paciència serà la teva millor aliada avui, Taure. Mantén la calma davant dels desafiaments i veuràs resultats positius.La comunicació clara obriportes avui, Bessons. Expressa els teus pensaments amb sinceritat i trobaràs suport.La teva intuïció et guiarà en qüestions de diners avui, Càncer. Confia en les teves corazonades financeres.Avui és un dia per brillar, Lleó. El teu carisma et destacarà en qualsevol situació social.Centra't en l'organització i l'eficiència avui, Verge. Aconseguiràs molt més amb una aproximació metòdica.Troba l'equilibri entre la feina i el temps per a tu mateix avui, Balança. El teu benestar és important.Les oportunitats de transformació estan a la teva abast avui, Escorpí. Abraça el canvi amb valentia.L'aventura et crida, Sagitari. Surts de la teva zona de confort i descobreix alguna cosa nova avui.La determinació et portarà lluny avui, Capricorn. No et detinguis fins aconseguir les teves metes.Obre la teva ment a noves perspectives i amistats avui, Aquari. La diversitat enriquirà la teva vida.Confia en els teus instints creatius i artístics avui, Peixos. La teva imaginació et portarà a llocs meravellosos.