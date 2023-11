El teu horòscop d'avui: 2 de novembre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/10/2023 a les 11:05

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Avui, Aries, l'energia ardenta t'impulsarà a prendre la iniciativa en un projecte important. Confia en els teus instints i conqueriràs desafiaments amb passió.Taure, la paciència serà la teva aliada avui. Mantén la calma en situacions complicades i veuràs com les coses es resolen a la teva favor.La teva ment inquieta, Bessons, et portarà a descobrir una nova passió avui. Explora els teus interessos i troba una font renovada d'inspiració.Avui, és el moment de reforçar els llaços familiars. Dedicat temps a la intimitat amb els teus éssers estimats per cultivar relacions més sòlides.

Lleó, el teu carisma brillarà avui, la qual cosa et permetrà liderar amb confiança. Inspiraràs altres amb el teu entusiasme i aconseguiràs les teves metes amb facilitat.

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

L'organització és clau avui, Verge. Ordena els teus assumptes i seràs capaç d'enfrontar desafiaments amb eficiència i claredat.Balança, el teu sentit estètic et portarà a trobar bellesa en els detalls senzills de la vida. Troba alegria en el quotidià i gaudeix de la harmonia que aporta.Avui, Escorpí, la teva intuïció estarà en el seu punt màxim. Segueix les teves coratjades i descobriràs solucions ocultes a problemes persistents.

Sagitari, l'aventura et crida avui. Explora nous horitzons i experimenta l'emoció de l'inconnegut.

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La disciplina serà la teva aliada avui, Capricorn. Continua treballant dur en les teves metes i colliràs els fruits del teu esforç.Aquari, avui és un dia ideal per connectar amb amics i explorar noves idees junts. La col·laboració et portarà lluny.Peixos, confia en la teva intuïció artística avui. La teva creativitat florirà i et portarà a expressar-te de maneres sorprenents.