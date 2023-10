El teu horòscop d'avui: 23 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/10/2023 a les 18:00

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui, Aries, l'energia creativa fluirà de manera incontrolable. Aprofita aquesta inspiració per emprendre un nou projecte. Un amic proper et donarà un consell valuós.Taure, la perseverança serà la teva aliada avui. En el treball, els teus esforços seran recompensats amb reconeixement. En l'amor, una conversa honesta reforçarà els llaços.Bessons, la comunicació serà clau en el teu dia. Expressa els teus pensaments i sentiments obertament. Una sorpresa agradable t'espera en l'àmbit personal.Avui és un dia per cuidar de tu mateix. Dedicat temps a la relaxació i a l'autocura. En el treball, les teves habilitats seran reconegudes pel teu cap.Lleó, el teu carisma brillarà avui. Aprofita aquesta energia per connectar amb noves persones i ampliar la teva xarxa social. Un projecte creatiu et farà sentir satisfacció.Verge, l'organització serà fonamental en la teva jornada. Ordena les teves tasques i aconseguiràs un dia productiu. En l'amor, una conversa sincera reforçarà la relació.Avui és un dia d'equilibri per a tu, Balança. Troba harmonia entre el treball i el temps per a tu mateix. Una oportunitat financera arribarà inesperadament.Escorpió, la intuïció et guiarà avui. Confia en les teves coratges i prendràs decisions encertades. Un amic necessitarà el teu suport i consell.Sagitari, l'aventura et crida avui. Explora nous horitzons, ja sigui viatjant o provant alguna cosa nova. Una conversa profunda obrirà portes en l'amor.Capricorn, la disciplina serà la teva aliada avui. Avança cap a les teves metes amb determinació. En l'àmbit personal, un gest amable reforçarà les teves relacions.Avui és un dia d'innovació per a tu, Aquari. Les teves idees creatives destacaran en el treball. Un encontre casual podria conduir a una amistat duradora.Peixos, l'empatia serà el teu superpoder avui. Comparteix els teus sentiments amb algú proper i trobaràs suport. Una sorpresa agradable en l'amor et farà somriure.