El teu horòscop d'avui: 20 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:41

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Avui és el teu dia, Aries. L'energia està de la teva banda, així que aprofita per prendre decisions importants. Una conversa inesperada et portarà cap a nous horitzons.La teva determinació és al seu punt més alt, Taure. Enfronta't als desafiaments amb confiança i descobriràs que pots superar qualsevol obstacle. Una agradable sorpresa t'espera en l'amor.La creativitat flueix en tu avui, Bessons. És un dia perfecte per expressar-te a través de l'art o l'escritura. Una antiga amistat podria reaparèixer, portant amb ella moments de nostàlgia.La harmonia i la pau dominaran el teu dia. Dedica temps a cuidar de tu mateix i de les relacions properes. Un projecte al treball finalment veurà la llum.

El teu carisma està en el seu apogeu, Lleó. Aprofita aquesta energia per conquerir nous cors i assolir metes personals. Una trucada telefònica et portarà notícies emocionants.



Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Avui és un dia per centrar-te en l'organització, Verge. Ordena els teus assumptes i estableix metes clares. Un amic et demanarà consell, i la teva saviesa serà de gran ajuda.La harmonia a les teves relacions és la clau, Balança. Resol qualsevol conflicte pendent i cultiva la pau a la teva vida. Una oportunitat financera sorprenent podria sorgir.Avui és un dia per a la introspecció, Escorpí. Examina les teves metes i somnis i pren mesures per aconseguir-los. Una conversa profunda et portarà a una comprensió més profunda.El teu esperit aventurer et crida, Sagitari. Surts de la teva zona de confort i busca noves experiències. Un encontre casual podria conduir a una amistat duradora.Centra't en els teus objectius professionals avui, Capricorn. La teva dedicació i esforç seran recompensats amb reconeixement. Un ésser estimat t'oferirà suport incondicional.

La creativitat i la innovació són els teus aliats, Aquari. Abraça el teu costat més original i troba solucions creatives. Un viatge inesperat podria estar a l'horitzó.

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui és un dia per a la intuïció, Peixos. Escolta la teva veu interior i confia en els teus instints. Un antic interès amorós podria reaparèixer a la teva vida.