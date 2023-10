El teu horòscop d'avui: 12 d'octubre de 2023

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 26/09/2023 a les 18:44

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui, l'energia d'Aries et impulsarà a prendre la iniciativa en la teva vida amorosa. Sorprèn la teva parella amb un gest romàntic inesperat.Els Taure es destacaran en el treball avui. La teva dedicació i determinació seran recompensades amb el reconeixement que et mereixes.Enfoca't en la comunicació avui, Bessons. Unes paraules senzilles poden resoldre malentesos i reforçar les teves relacions.La intuïció de Càncer està en el seu punt màxim avui. Confia en el teu instint per prendre decisions importants.Avui és un dia perfecte per mostrar la teva creativitat, Lleó. La teva espurna creativa brillarà en qualsevol projecte que emprenguis.Els Virgo trobaran l'harmonia en el seu entorn avui. Dedica temps a organitzar el teu espai per sentir-te més en pau.La justícia i l'equitat seran les teves guies avui, Balança. Busca solucions que beneficiïn a tots en situacions conflictives.Avui és un dia per a la transformació personal, Escorpí. Deixa enrere el que ja no et serveix i obre espai per al creixement.L'aventura crida a Sagitari avui. Surts de la teva zona de confort i explora noves oportunitats.Avui, Capricorn, els teus esforços financers donaran fruits. És un bon moment per revisar les teves inversions.L'energia d'Aquari et inspira a connectar amb amics avui. Organitza una trobada social i gaudeix de la companyia dels teus éssers estimats.La intuïció de Peixos et guiarà cap a oportunitats de creixement personal avui. Escolta la teva veu interior i segueix el teu cor.